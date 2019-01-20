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- 2-ой тайм
- Цзинь88'
- УСюйжи82'
- KesaratАнан81'
- Линь (P)71'
- Сяо67'
- ЛюЦзинь64'
- ДабаоСяо64'
- JaidedPhombuppha63'
- Кэ61'
- 1-ый тайм
- Jaided45'
- Kesarat43'
- У35'
- Линьпэн34'
- Jaided31'
- Puangjan8'
Перед матчем
Онлайн
Таиланд - Китай
Кубок Азии - 20 января 2019
Футбол, Кубок Азии. Следите за матчем Таиланд – Китай на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Sirisak Yodyardthai или Марчелло Липпи? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Таиланд и Китай и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Таиланд и Китай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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