Таиланд
Завершено
0
1
-
2
0
17:00
20.01.19
Hazza Bin Zayed Stadium
Китай
Кубок Азии • 1/8 финала
Календарь
  • 2-ой тайм
  • Таиланд
  • Китай
  • Цзинь
    88'
  • УСюйжи
    82'
  • KesaratАнан
    81'
  • Линь (P)
    71'
  • Сяо
    67'
  • ЛюЦзинь
    64'
  • ДабаоСяо
    64'
  • JaidedPhombuppha
    63'
  • Кэ
    61'
  • 1-ый тайм
  • Таиланд
  • Китай
  • Jaided
    45'
  • Kesarat
    43'
  • У
    35'
  • Линьпэн
    34'
  • Jaided
    31'
  • Puangjan
    8'
Перед матчем

Онлайн
Таиланд - Китай
Кубок Азии - 20 января 2019

Футбол, Кубок Азии. Следите за матчем Таиланд – Китай на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Sirisak Yodyardthai или Марчелло Липпи? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Таиланд и Китай и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Таиланд и Китай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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