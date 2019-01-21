Япония
    -
    14:00
    21.01.19
    Аль-Шарджа
    Саудовская Аравия
      Кубок Азии • 1/8 финала
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Япония - Саудовская Аравия
      Кубок Азии - 21 января 2019

      Футбол, Кубок Азии. Следите за матчем Япония – Саудовская Аравия на Eurosport.ru! 21 января 2019 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хадзиме Мориясу или Хуан Антонио Пицци? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Япония и Саудовская Аравия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Япония и Саудовская Аравия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0