ОАЭ
    -
    20:00
    21.01.19
    Zayed Sports City
    Киргизия
      Кубок Азии • 1/8 финала
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      ОАЭ - Киргизия
      Кубок Азии - 21 января 2019

      Футбол, Кубок Азии. Следите за матчем ОАЭ – Киргизия на Eurosport.ru! 21 января 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Альберто Дзаккерони или Aleksandr Krestinin? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ОАЭ и Киргизия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ОАЭ и Киргизия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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