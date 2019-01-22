Катар
    -
    19:00
    22.01.19
    Al-Nahyan Stadium
    Ирак
      Кубок Азии • 1/8 финала
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Катар - Ирак
      Кубок Азии - 22 января 2019

      Футбол, Кубок Азии. Следите за матчем Катар – Ирак на Eurosport.ru! 22 января 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Феликс Санчес или Сречко Катанец? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Катар и Ирак и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Катар и Ирак, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0