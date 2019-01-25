Южная Корея
    -
    16:00
    25.01.19
    Zayed Sports City
    Катар
      Кубок Азии • 1/4 финала
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Южная Корея - Катар
      Кубок Азии - 25 января 2019

      Футбол, Кубок Азии. Следите за матчем Южная Корея – Катар на Eurosport.ru! 25 января 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Паулу Бенту или Феликс Санчес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Южная Корея и Катар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Южная Корея и Катар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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