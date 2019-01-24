Китай
    -
    19:00
    24.01.19
    Стадион им. Мохаммада Бен Зайеда
    Иран
      Кубок Азии • 1/4 финала
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Китай - Иран
      Кубок Азии - 24 января 2019

      Футбол, Кубок Азии. Следите за матчем Китай – Иран на Eurosport.ru! 24 января 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марчелло Липпи или Карлуш Кейруш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Китай и Иран и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Китай и Иран, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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