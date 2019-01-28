Иран
    -
    17:00
    28.01.19
    Hazza Bin Zayed Stadium
    Япония
      Кубок Азии • Полуфинал
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Иран - Япония
      Кубок Азии - 28 января 2019

      Футбол, Кубок Азии. Следите за матчем Иран – Япония на Eurosport.ru! 28 января 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Карлуш Кейруш или Хадзиме Мориясу? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Иран и Япония и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Иран и Япония, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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