Япония
Завершено
0
1
-
3
0
17:00
01.02.19
Zayed Sports City
Катар
Кубок Азии • Финал
Календарь
  • 2-ой тайм
  • Япония
  • Катар
  • Альмоэс АлиАлаэльдин
    90'
  • Коррейя
    90'
  • МинаминоИнуи
    89'
  • Сакаи
    86'
  • СиотаниИто
    84'
  • Афиф
    84'
  • Афиф (P)
    83'
  • Йосида
    82'
  • Аль-ХайдосБудиаф
    74'
  • Минамино
    69'
  • ХарагутиМуто
    62'
  • ХухиАль-Хаджри
    61'
  • 1-ый тайм
  • Япония
  • Катар
  • Abdelaziz
    27'
  • Сибасаки
    20'
  • Альмоэс Али
    12'
Перед матчем

Онлайн
Япония - Катар
Кубок Азии - 1 февраля 2019

Футбол, Кубок Азии. Следите за матчем Япония – Катар на Eurosport.ru! 1 февраля 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хадзиме Мориясу или Феликс Санчес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Япония и Катар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Япония и Катар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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