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- 2-ой тайм
- Альмоэс АлиАлаэльдин90'
- Коррейя90'
- МинаминоИнуи89'
- Сакаи86'
- СиотаниИто84'
- Афиф84'
- Афиф (P)83'
- Йосида82'
- Аль-ХайдосБудиаф74'
- Минамино69'
- ХарагутиМуто62'
- ХухиАль-Хаджри61'
- 1-ый тайм
- Abdelaziz27'
- Сибасаки20'
- Альмоэс Али12'
Перед матчем
Онлайн
Япония - Катар
Кубок Азии - 1 февраля 2019
Футбол, Кубок Азии. Следите за матчем Япония – Катар на Eurosport.ru! 1 февраля 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хадзиме Мориясу или Феликс Санчес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Япония и Катар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Япония и Катар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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