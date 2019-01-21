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Киргизия вылетела после пенальти на 102-й минуте, но добилась исторического результата на Кубке Азии

Киргизия вылетела после пенальти на 102-й минуте, но добилась исторического результата на Кубке Азии
Eurosport

6 ч. назад

Закрученный сюжет.

Сборная Киргизии вылетела с Кубка Азии, проиграв в дополнительное время матча 1/8 финала ОАЭ со счетом 2:3.

По ходу основного времени киргизские футболисты дважды уступали в счете, но всегда отыгрывались. Второй раз – на 91-й минуте, после подачи во вратарскую Рустамов головой перевел игру в экстра-тайм.

Но на 102-й минуте пенальти реализовал форвард ОАЭ Ахмед Халиль – команда с Персидского залива прошла дальше. Несмотря на поражение, Киргизия добилась лучшего результата в истории.

  • В 1/4 финала ОАЭ сыграет с Австралией.
  • Киргизия вышла из группы с третьего места.
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