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Киргизия вылетела после пенальти на 102-й минуте, но добилась исторического результата на Кубке Азии
Закрученный сюжет.
Сборная Киргизии вылетела с Кубка Азии, проиграв в дополнительное время матча 1/8 финала ОАЭ со счетом 2:3.
По ходу основного времени киргизские футболисты дважды уступали в счете, но всегда отыгрывались. Второй раз – на 91-й минуте, после подачи во вратарскую Рустамов головой перевел игру в экстра-тайм.
Но на 102-й минуте пенальти реализовал форвард ОАЭ Ахмед Халиль – команда с Персидского залива прошла дальше. Несмотря на поражение, Киргизия добилась лучшего результата в истории.
- В 1/4 финала ОАЭ сыграет с Австралией.
- Киргизия вышла из группы с третьего места.
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