Сердар Азмун освоил чтение мыслей и подсказал голкиперу, куда пойдет удар с пенальти
Хитрец.
Форвард сборной Ирана и казанского «Рубина» Сердар Азмун помог вратарю национальной команды взять пенальти в матче 1/8 финала Кубка Азии против Омана.
Уже на третьей минуте оманцы заработали право на удар с точки. К мячу подошел капитан сборной Ахмед Мубарак, но стоящий за его спиной Азмун показал вратарю Алирезе Бейранванду, куда пойдет удар.
- Иран обыграл Оман со счетом 2:0, голы забили Джаханбахш и Дежага с пенальти.
- В 1/4 финала иранцы сыграют со сборной Китая.
- Азмун забил три мяча в четырех матчах турнира.
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