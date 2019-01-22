Twitter

Сердар Азмун освоил чтение мыслей и подсказал голкиперу, куда пойдет удар с пенальти

Азмун освоил чтение мыслей и подсказал голкиперу, куда пойдет удар с пенальти
Eurosport

15 ч. назад

Хитрец.

Форвард сборной Ирана и казанского «Рубина» Сердар Азмун помог вратарю национальной команды взять пенальти в матче 1/8 финала Кубка Азии против Омана.

Уже на третьей минуте оманцы заработали право на удар с точки. К мячу подошел капитан сборной Ахмед Мубарак, но стоящий за его спиной Азмун показал вратарю Алирезе Бейранванду, куда пойдет удар.

  • Иран обыграл Оман со счетом 2:0, голы забили Джаханбахш и Дежага с пенальти.
  • В 1/4 финала иранцы сыграют со сборной Китая.
  • Азмун забил три мяча в четырех матчах турнира.
Eurosport в телеграме

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

По теме

Кубок Азии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Смотрите сейчас

Видео - «Надаль сражался с Чиличем почти 4 часа, но проиграл правому бедру». Как боги тенниса бились на АО

03:25
Популярные видео
«Бог не может быть побежден простым смертным греком». Макинрой посвятил песню поражению Федерера
1 854 просмотров11 ч
От Надаля до Надаля. Рафа открыл и закрыл мощный хит-парад ударов девятого дня
4 267 просмотров8 ч