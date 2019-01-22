Сердар Азмун освоил чтение мыслей и подсказал голкиперу, куда пойдет удар с пенальти

Форвард сборной Ирана и казанского «Рубина» Сердар Азмун помог вратарю национальной команды взять пенальти в матче 1/8 финала Кубка Азии против Омана.

Уже на третьей минуте оманцы заработали право на удар с точки. К мячу подошел капитан сборной Ахмед Мубарак, но стоящий за его спиной Азмун показал вратарю Алирезе Бейранванду, куда пойдет удар.

Иран обыграл Оман со счетом 2:0, голы забили Джаханбахш и Дежага с пенальти.

В 1/4 финала иранцы сыграют со сборной Китая.

Азмун забил три мяча в четырех матчах турнира.

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