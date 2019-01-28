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4 игрока сборной Китая поставили против своей команды в матче 1/4 Кубка Азии с Ираном
Парни адекватно оценили возможности.
Несколько футболистов сборной Китая оказались в центре скандала, связанного со ставками.
Один из китайских футболистов, чье имя не разглашается, написал друзьями в мессенджер WeChat, что сразу четыре игрока сборной из Поднебесной поставили против своей команды на четвертьфинальный матч Кубка Азии против Ирана.
Участники этого квартета: полузащитники Хао Юньмин и У Си, защитники Ши Кэ и Фэн Сяотин.
- Сборная Китая проиграла Ирану со счетом 0:3. Один из голов забил Сердар Азмун.
- Фэн Сяотин и У Си были заменены еще в середине первого тайма, но Хао Юньмин и Ши Кэ отыграли все 90 минут.
- Китайцы двукратные серебряные и бронзовые призеры Кубка Азии.
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