4 игрока сборной Китая поставили против своей команды в матче 1/4 Кубка Азии с Ираном

Несколько футболистов сборной Китая оказались в центре скандала, связанного со ставками.

Один из китайских футболистов, чье имя не разглашается, написал друзьями в мессенджер WeChat, что сразу четыре игрока сборной из Поднебесной поставили против своей команды на четвертьфинальный матч Кубка Азии против Ирана.

Участники этого квартета: полузащитники Хао Юньмин и У Си, защитники Ши Кэ и Фэн Сяотин.

Сборная Китая проиграла Ирану со счетом 0:3. Один из голов забил Сердар Азмун.

Фэн Сяотин и У Си были заменены еще в середине первого тайма, но Хао Юньмин и Ши Кэ отыграли все 90 минут.

Китайцы двукратные серебряные и бронзовые призеры Кубка Азии.

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