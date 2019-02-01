«Людей на мачте било током, они падали». Через что прошла Киргизия, чтобы стать середняком в Азии

Ух какие луга, изумрудная вода, пейзажи и райские яблочки – если что, это не про Швейцарию. Кыргызстан. Древнейшая нация мира гордится своими краями, поскольку уж прям большущих отличий между этими странами нет (кроме уровня жизни, конечно). Даже в футболе. На прошлом чемпионате Европы швейцарцы дотянули до 1/8, хотя в 2012-м даже на него не квалифицировались – в январе киргизы точно так же выбыли из 1/8 Кубка Азии, хотя всего пять лет назад считались одной из слабейших сборных мира и находились на 201-м месте из 211 в рейтинге ФИФА.

Максимально коротко о Киргизии

Два года назад меня занесло в Среднюю Азию: мы спускались на праворукой Toyota с гор в Ошскую низину и остановились перекусить. Пока несли еду, сзади включили футбол – то ли местный чемпионат, то ли кубок какой-то – названия команд я видел впервые. Помню, на полуовальных трибунах сидело человек 10 от силы, а мяч забили на первой минуте. Когда мы закончили пищу, обернулся посмотреть счет и обалдел: 6:5, первый тайм.

Стало понятно: Киргизия – необычная страна. Мы там пробыли месяц, писали отчеты по президентским выборам, ходили в Ошский университет и просто наблюдали за стилем жизни. Местных задевало, потому что мы не стеснялись в выражениях, ведь страна эта чертовски бедна и в некоторых моментах вообще дикая для европейской цивилизации, средняя зарплата бюджетников здесь – 70-80 долларов, доктор наук может спокойно таксовать вечерами, а еще киргизы больше тащатся по кок-бору, чем по другому спорту. Это как футбол, только на лошадях, и пас отдаете не ногой, а рукой, и не мячом, а обезглавленной тушей козла, которую хорошо отбитую в конце съедают. Это крупинка из всего того, что мы увидели, но она не отменяет факта, что киргизы – приятные, страна – красивая.

Чтобы понять местную культуру футбола, просто представьте Россию или Украину 90-х, когда вы любили футбол, а посмотреть его было тяжко, бутсы дорогие, мяч – один, ворота – самодельные. И отнимите еще 60-80 лет истории. Единственный плюс – легко найти форму на рынках. Любую вообще, даже несуществующий четвертый комплект «Ливерпуля». Встретить на улицах киргиза в гранатовой «Барселоне», или в «Реале», или в «Милане», или в ЦСКА – дело трех минут.

Александр Крестинин – главный тренер Киргизии и сильнейшего в стране ФК «Дордой» – работает здесь без малого 10 лет и рассказывает какие-то совсем уж неописуемые штуки: вместо контрактов листы А4 с подписью, директор бишкекского стадиона пасет на поле баранов за день до игры, а горячую воду и отопление имеют лишь богатые команды. В бедных же игроки одновременно врубают обогреватели – и, конечно, свет выключается от перенапряжения. В Киргизии абсолютно нормально зайти в кафешку, заказать, сесть, ждать, потом кассир подойдет и: «Извините, у нас электричество вырубилось, плита не работает, можете заказать *вот это*, либо подождите минут 30 еще». Газонокосилки, переносные ворота, тренировочный сбор – пару лет назад эти слова здесь не знали, но Крестинин добился от руководства хотя бы мизерного финансирования (например, уговорил руководство федерации купить программу Instat за 9 тысяч евро), и дела пошли в гору.

Больше об устройстве футбола знает Наталья Угрюмова – спортивный фотограф из Киргизии.

Наталья Угрюмова, КыргызстанEurosport

– Футбол – спорт номер один у вас в стране?

– Официальных данных нет, сложно судить объективно. До Кубка Азии самыми популярными были национальные игры – игры кочевников (кок-бору). Ипподромы собирают полные трибуны, особенно в матчах с Казахстаном, Узбекистаном и так далее. Что касается футбола, то на матчи ходит меньше. Сейчас, после Кубка Азии, можно говорить, что спорт номер один – это футбол. Перед открытыми экранами собирались тысячи человек. Многие смотрели по телевизору. А вообще и до Кубка Азии сборная собирала много людей: в матче с Сирией пришло, по-моему, 12 тысяч человек. Вот 10-12 тысяч на сборной – это нормально. Другое дело клубный чемпионат.

Даже в торговых центрах организовывались просмотры, то есть вовлеченность в футбол в этот период была огромной. Теперь известность самих футболистов очень повысилась, их стали звать на эфиры. У нас есть такой игрок – Виталий Люкс, нападающий, в сборной с 2014 года. Играет в Германии в клубе «Ульм» (четвертый по силе дивизион – Eurosport.ru). Все хотят с ним сфоткаться. Инстаграм его очень вырос. Хотя до Кубка Азии он не был у нас так известен.

– Расскажите про вашу футбольную лигу. У нее есть сайт.

– Называется Топ-лига. Такая игра слов, потому что топ с киргизского означает мяч. Плюс это значит – объяснять, думаю, не надо – вершина. В лиге восемь команд. Две добавили только в прошлом году и на базе академий. В Оше это Академия имени Асылбека Момунова, открытая в 2017-м. В 2018-м на ее базе создали клуб, и он сразу вошел в лигу. Там большинство футболистов – это те, кто в своих клубах не имеет практики. «Академия» в принципе создана именно для этого. Вторая – «Илбирс» – создана при Федерации футбола Кыргызстана и сформирована из игроков сборных U-19 и U-21, а тренирует ее русский тренер Николай Южанин.

Наталья Угрюмова, КыргызстанEurosport

– Какой клуб самый богатый и сильный?

– Самый титулованный и богатый – «Дордой». Президент – Салымбеков Аскар Мааткабылович, известный в стране бизнесмен, владеющий рынками и много чем другим – не буду вдаваться в подробности. В стране можно найти и торговые центры с названием «Дордой». Тренер «Дордоя» и одновременно сборной – Александр Крестинин. В стране с 2010 года, в сборной – с 2014-го. Просто легендарный тренер для нас. Еще есть Нематжан Закиров, тренер клуба «Нефтчи». И Ормомбеков Анарбек Дарданович, работающий директором технического департамента ФФК. У них двух лицензия PRO. Больше таких лицензий в Кыргызстане ни у кого нет.

– Какие клубы еще можете отметить?

– Есть клуб «Абдыш-Ата» из города Кант. Владелец тоже бизнесмен – у него пивоваренная компания и фирма по производству прохладительных напитков. Про этот клуб можно сказать, что у него самая крутая инфраструктура – целый спортивный городок «Спорт-сити», в котором проходят всякие юношеские или ветеранские соревнования. По слухам, в этом году клуба не должно было быть – возникли материальные проблемы. Но он на плаву.

– Ммм, знакомая ситуация.

– Кстати, клубы не могут вылететь в низшую лигу, как и наоборот. Из семи областей Кыргызстана, получается, только три имеют свои команды. Нет, есть команды во второй лиге и из других регионов, но они по параметрам не подходят – ни по деньгам, ни по стадиону. Так что пока восемь, хотя недавно шесть вообще было. Когда я узнала, что в Армении примерно столько же клубов в лиге, стало полегче – мы не одни такие.

– Сколько людей ходят на футбол?

– Посещаемость очень маленькая, за исключением некоторых матчей. Могу сказать точно: большая посещаемость в городе Ош (от 250 до 700 тыс. жителей, второй по населению в стране). На матч «Алай» – «Дордой» может прийти до двух тысяч человек, то есть поддержка достаточно серьезная. А вот на матчи АФК (азиатская Лига Европы) на его квалификацию даже, помню, собралось 4,5 тысячи. В среднем на игры ходят по 500 человек.

– Почему так?

– Во-первых, потому что когда-то это дело забросили и никак не развивали. Во-вторых, у нас отсутствуют качественные стадионы. У «Дордоя» он на 800 посадочных мест: длинная трибуна параллельно полю – и это называется стадионом у нас в стране. В Бишкеке стадион «Спартак», но на нем матчи редко проходят. Так как он государственный, нужно руководству писать письма и все такое, чтобы просто сыграть на нем. А так там больше по легкой атлетике.

– В Википедии написано, что некоторые футболисты сборной Кыргызстана играют в Индии или на Мальдивах. Как они туда попадают?

– Они, как правило, заключают контракт на полгода, потом возвращаются назад. Не знаю, как это происходит. Видимо, агенты их посылают в Индию или на Мальдивы, только бывает так, что игроки возвращаются уже через пару месяцев. Думаю, сами понимаете, почему они уходят – не от хорошей жизни.

– Сколько платят в Топ-лиге? Крестинин говорит, что лучшие легионеры получают по 2 тысячи долларов в месяц.

– Немного. Точную сумму вам не скажу, не знаю. Надеюсь, на волне Кубка Азии положение улучшится.

Наталья Угрюмова, КыргызстанEurosport

– Договорняки у вас есть?

– Вопрос туда же, как и предыдущий – я не работала в лиге, поэтому не знаю. Клубный футбол я только фотографирую и владею небольшой информацией.

– Так, ладно. Про футболистов тогда. Я читал, что в вашей сборной играют африканцы. Расскажите.

– Да, есть такое. На данный момент играет Дэниел Таго из Ганы. У него давно уже паспорт Кыргызстана. Лет 10 точно. У него жена киргизка. Дочке годика три – смешная очень. Был еще Дэвид Тетте. Маккакум. И еще кто-то. Вот эти ребята и призывались в разное время в сборную. Как раз к вопросу об агентах.

– А где вы их нашли-то?

– Все когда-то приехали в Кыргызстан, чтобы играть в клубах. Хорошо себя проявляют, потом их приглашают в сборную. Думаю, логично, что Дэн за Гану играть не будет – там достаточно мастеров. Знаю через Тетте (они дружат), что Дэн сейчас в чемпионате Бангладеша.

Кстати, часто получается, что кто-то приезжает к нам учиться или работать, но становится футболистом. Нам это выгодно, потому что, как известно, африканские парни физически развитые, а нашей сборной, конечно, такие нужны. Дэн вот в интервью говорит, что Кыргызстан – его родная страна, здесь у него вся жизнь. Ни разу не слышала, чтобы он ездил в Гану. По-моему, к нему только родственники приезжают. А он без Кыргызстана уже жизни не представляет.

Киргизия – ОАЭTwitter

– Слышал, что Аллиа Силла одновременно играл в футбол и мини-футбол.

– Да, он, по-моему, из Гвинеи. Был звездой по нашим меркам, когда «Алай» три года подряд брал чемпионство, он там был на первых ролях. Можно сказать, что вокруг него все строилось. Он своеобразный парень. Любитель провоцировать как на поле, так вне его. И, да, в межсезонье (с конца октября до весны) он играл в мини-футбол за клуб «Эрем».

Играть в футбол и в мини-футбол одновременно – у нас это нормальная практика. Это неправильно, но опять: не от хорошей жизни игроков. Для них это способ заработать плюс поддерживать себя в физической форме.

– Как общество реагирует на африканцев в сборной? Есть ли в Киргизии расизм?

– Ну смотри, Дэн вот в интервью говорит, что нет для него страны роднее, чем Кыргызстан. Больше вопросов возникает к его жене, мол, как так вышло, что ты вышла замуж за иностранца?

У Аллиа Силлы прозвище Кара жорго, то есть Черный жеребец с киргизского. Если его так спокойно все называют, то не думаю, что это расизм. Расизма в Кыргызстане нет. Он сам нормально к этому относится. Он вообще звезда в Оше: дети с ним фоткаются, он радуется этому, но, насколько знаю, уже там не играет. По-моему, он в Марокко уехал. Так что еще раз: расизм – это не про нас.

– Если сравнить сборную Киргизии с европейской сборной, то с какой?

– Думаю, так вообще некорректно сравнивать, так как условия у нас кардинально разные. Уровень европейского футбола и азиатского очень разный.

– Роман Нойштедтер какое-то время жил в Киргизии. Что о нем у вас знают?

– Когда мы это узнали, люди очень удивились, хотя у нас достаточно других ребят в сборной из Германии – Эдгар Бернхардт, Виталий Люкс. Плюс еще недавно получил гражданство Александр Мищенко, который в мёнхенгладбахской «Боруссии» воспитывался. Поэтому когда возникла мысль, что Нойштедтера можно заиграть за Кыргызстан, она по понятным причинам мгновенно улетучилась.

Роман Нойштедтер, сборная РоссииTwitter

Африканцы – не единственные легионеры в сборной Кыргызстана. Как минимум четыре немецких репатрианта (этнические немцы, вернувшиеся на родину после развала СССР) в то или иное время вызывались на историческую родину.

20 января 2019-го Киргизия прошлась по Филиппинам (3:1) и вышла в плей-офф Кубка Азии, где проиграла ОАЭ (2:3). Главными лицами стали два киргизских немца – Виталий Люкс и Эдгар Бернхардт, которые выросли в Германии и имеют хоть какие-то представления о профессиональном футболе. Нашли немцев случайно. В 2014-м ФФК пригласил на работу Мирлана Айталы – молодого специалиста из Англии, работавшего в структуре «Фулхэма».

«Я поднял весь архив официальной страницы Федерации футбола в Facebook. Читал отзывы, пожелания, предложения и наткнулся на письмо 2010 года. Письмо это было от футболиста Эдгара Бенрхардта. Он писал, что родился в Кыргызстане и играет в Высшей лиге чемпионата Польши за клуб «Краковия». Он выразил желание играть за нашу сборную и интересовался, есть ли такая возможность», – рассказывает Айталы.

Спустя четыре года он через ФИФА и Эдгара собрал нужные документы и привез футболиста на сборы в Китае: «Там я поинтересовался, знает ли он еще игроков, выступающих за границей, но родившихся в Кыргызстане. Как оказалось, у его отца есть знакомый, чей сын в одной из региональных лиг Германии и даже выступал за различные юношеские и молодежные сборные Германии. Мы связались с отцом Эдгара и вышли на еще одного игрока – Сергея Евлюшкина».

За это время выстроились отношения с агентами репатриантов: они рассказывали руководству ФФК об игроках низших лиг Германии, которых невозможно найти в интернете. Так в сборной появились Люкс и Виктор Майер (играл за Германию U-16 вместе с Тони Кроосом), еще одному – Сергею Евлюшкину – ФИФА запретил играть за Киргизию из-за потерянного советского свидетельства о рождении.

– Какая миссия у киргизского футбола?

– Первое – это здоровое поколение. Здоровье детей. Чтобы деньги выделяли не на строительство больниц, а на строительство спортивных сооружений. Если ты будешь крепок и здоров, тебе не надо посещать больницы. Главный стадион страны сильно старый. Его начали строить в 39-м году! А реконструкция последняя была в 64-м. Представляете, на каком колизее мы играем?

Конечно, хочется доказать, что у нас, как у маленькой азиатской страны, есть футбол. Что можем конкурировать с другими азиатскими командами, допустим, с соседями из Узбекистана, у которых достаточно хорошее положение и условия.

Виталий Денисов From Official Website

– Происходят ли в вашей стране такие же дикие истории, как, например, в России с Кокориным и Мамаевым?

– Нет, таких у нас не бывает. Мне сложно судить вообще, так как в футболе я с 2015-го, а до этого работала в университете преподавателем истории. Хотя футболом увлекаюсь всю жизнь.

– Ну что-нибудь интересное должно быть.

– Матч с Австралией. В марте 2015-го прошла жеребьевка квалификации на ЧМ-2018 в России, и нам попались австралийцы, иорданцы, Бангладеш и Таджикистан. Первая игра с Австралией дома – наверное, самый посещаемый матч за историю. Все шли смотреть на гостей. Билетов не осталось, но безбилетники как-то попадали на стадион – может, через знакомых. На мачту забирались парни: их било током, они сваливались и получали травмы. Дичайшая ситуация на самом деле, ведь многие, кто купил билет (а это недешево), потом жаловались: «Хотел посмотреть футбол нормально, а мое место занято». Многие с билетом попадали на стадион только во втором тайме, потому что в первом была давка и просто нереальное количество людей. Стадион официально вмещает 18 200 человек, а пришло тысяч 25, не меньше.

После того матча многие перестали вообще ходить на футбол и на матчи сборной. Сейчас самое время исправлять. Большие надежды на квалификацию в Катар. Сильно ждем сборную ОАЭ. Взять реванш, так сказать. Потому что в прошлом матче было много судейских ошибок, а мы множество моментов не использовали. Поэтому все хотят к нам арабов.

– Кстати, сколько стоят билеты на лигу и на матчи сборной?

– Билетов на матчи внутреннего чемпионата Топ-лиги, за исключением финала Кубка Кыргызстана, нет. Вход свободный. Билеты на матчи сборной продаются в кассах за 250, 350 и 500 сом в зависимости от трибуны. 1 доллар = 69 сом.

Наталья предупредила, что о киргизских фанатах больше знает Эсеннур Алмазбеков – болельщик «Дордоя». Я нашел его и задал несколько вопросов.

Эсеннур Алмазбеков, болельщик сб. КыргызстанаEurosport

– У кого самая большая армия фанатов в Кыргызстане?

– Думаю, у ФК «Алай» из Оша, так как за него болеет вся область.

– Ваши фанаты гоняют на выезды?

– Да, конечно. В Кыргызстане это не так тяжело – все близко. А вот за сборную езжу как получится: иногда автостопом, иногда самолетом. Все зависит от бюджета и дальности поездки.

– А драки между фанатскими группировками случаются?

– Нет, такого нет, потому что таких группировок не существует. Максимум – небольшие стычки, но это кузьмичи.

– Расскажите про свои выезды за сборную.

– Если самые интересные брать, то у меня пять выездов за сборную было. Один в 2016-м. Ездил в Таджикистан, в Душанбе. Первый раз тогда поехал автостопом: это у меня заняло три дня. По дороге ночевал у строителей, у пограничников, а одну ночь провел в машине у дальнобойщика. Мы тогда выиграли 1:0. Футболисты меня потом встретили, приютили у себя в отеле. Так как я без денег, считайте, поехал – 1000 сом у меня было (12 долларов США – Прим. Eurosport). Федерация мне потом купила обратный билет.

Эсеннур Алмазбеков, болельщик сб. КыргызстанаEurosport

Второй выезд – против азербайджанцев в Баку. Я так же поехал автостопом – на машине, на поезде. Как получалось. Из Бишкека в Баку я добрался за восемь дней. Ехал через Казахстан, Россию, Чечню… Владикавказ был, Тбилиси. С собой у меня было 100 долларов. Когда приехал, денег, соответственно, не осталось – стал искать работу, чтобы улететь обратно. Но некоторые футболисты узнали опять про меня и помогли добраться назад – еще через неделю я был дома.

Последние три выезда были в ОАЭ на Кубке Азии. От туркомпании взял три билета в рассрочку – были какие-то скидки, я проценты не переплачивал. Взял билеты туда-обратно, еще визу сделал. Карманных денег у меня осталось долларов 70, а в Эмиратах я планировал быть восемь дней. Поехал на ура: не знал, где буду жить, но получилось вписаться в отеле у друга бесплатно. Потом познакомился с другим человеком – он одноместный номер забронировал, но я попросил помочь, и он меня вписал – в итоге шесть дней у него жил.

Эсеннур Алмазбеков, болельщик сб. КыргызстанаEurosport

– Как там на Кубке Азии вообще?

– Думал, что еду туда один, но поддержка получилась горячей, а я был в роли заряжающего – кузьму нашу местную заряжал гнать вперед. Многим понравилось, потому что это необычно: фанатской субкультуры у нас в Кыргызстане нет, никто не знал даже, как шизить – петь, бить в барабаны. После этого местные попросили остаться еще на одну игру. В плей-офф против ОАЭ. Люди стали скидываться мне на обратный билет. В итоге нашел еще одну вписку. Должен был улетать 18-го, но улетел 23-го. Кто купил билеты, не знаю, но знаю, что добрые люди – я их не умолял, они сами видели, что я за сборную поболеть приехал, вот и скидывались.

– Последний вопрос про Ильзата Ахметова – киргиза, который получил российский паспорт. Как вы к этому относитесь?

– Конечно, я бы хотел, чтобы он играл за нас, но и его я понимаю. Не взяв российское гражданство, он бы не добился таких высот. К сожалению, придется принять этот факт. Но выбор его я уважаю и поддерживаю. К сожалению, я не знаю его лично, но уверен, он не забыл и не забудет то место, где родился, вырос и получил первые знания о футболе.

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