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Катар впервые в истории выиграл Кубок Азии
Неплохое достижение для хозяев ЧМ-2022.
Сборная Катара победила на Кубке Азии, обыграв в финале японцев (3:1).
Победу команде Феликса Санчеса Баса предрек сам Хави.
А вот то, ради чего вы наверняка сюда зашли – великолепные голы.
Первый великолепный гол Катара.
Второй великолепный гол Катара.
Случайно залетело от четырехкратного обладателя Кубка.
Заключительный великолепный гол Катара.
- Сборная Японии побеждала на Кубке Азии 4 раза: в 1992-м, 2000-м, 2004-м и 2011-м.
- Чемпионат мира по футболу в 2022 году пройдет в Катаре.
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