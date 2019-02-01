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Катар впервые в истории выиграл Кубок Азии

Катар впервые в истории выиграл Кубок Азии
Eurosport

1 час назадОбновлено 44 мин. назад

Неплохое достижение для хозяев ЧМ-2022.

Сборная Катара победила на Кубке Азии, обыграв в финале японцев (3:1).

Победу команде Феликса Санчеса Баса предрек сам Хави.

А вот то, ради чего вы наверняка сюда зашли – великолепные голы.

Первый великолепный гол Катара.

Второй великолепный гол Катара.

Случайно залетело от четырехкратного обладателя Кубка.

Заключительный великолепный гол Катара.

  • Сборная Японии побеждала на Кубке Азии 4 раза: в 1992-м, 2000-м, 2004-м и 2011-м.
  • Чемпионат мира по футболу в 2022 году пройдет в Катаре.

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