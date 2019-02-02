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Хави еще в декабре предсказал победу Катара на Кубке Азии. Почти все его прогнозы сбылись

Хави еще в декабре предсказал победу Катара на Кубке Азии. Почти все его прогнозы сбылись
Eurosport

35 мин. назад

Станет талисманом-прогнозистом на ЧМ-2022.

Победу сборной Катара в финале против японцев (3:1) предсказал полузащитник «Аль-Садда» Хави.

Футболист сделал прогноз на весь турнир и минимально ошибся в сетке плей-офф. Он верно предсказал финалистов, трех полуфиналистов и три пары из четырех четвертьфинальных.

Главный тренер катарской сборной Феликс Санчес озадачен скиллами Хави.

«Я собираюсь предложить ему прогнозировать наши следующие матчи», – цитирует коуча Fox Sports.

  • В сезоне-2018/19 Хави оформил 2+2 в 11 играх.
  • Следующий матч сборная Катара проведет 16 июня в рамках группового этапа Копа Америки.

Экс-игрок «Барселоны» Хави: «В Катаре есть футбольная культура. Страна готова к ЧМ-2022»

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