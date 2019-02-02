ЧМ-2018 позади, а японцы такие же классные – после матча убрались в раздевалке и всех поблагодарили

Сборная Японии заняла второе место на Кубке Азии, уступив в финале Катару (1:3). Но японцы покинули турнир так, что об этом поражении никто и не будет вспоминать.

Футболисты прибрались в раздевалке, а на доске оставили послание со словом «спасибо» на японском, арабском и английском языках.

Аналогичным образом они отметились на ЧМ-2018: тогда игроки убирались в раздевалке, а фанаты – на трибунах.

Сборная Японии 4 раза побеждала на Кубке Азии.

22 марта состоится товарищеский матч японцев со сборной Колумбии.

Японцы идеально вычистили раздевалку «Ростов-Арены» и оставили трогательное послание

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