Британцу грозят 15 лет тюрьмы за ношение майки сборной Катара в ОАЭ

Житель Вулверхэмптона и болельщик «Арсенала» Али Исса Ахмад был арестован в ОАЭ. 26-летний англичанин приехал в Эмираты на Кубок Азии, а причиной ареста стало ношение майки сборной Катара. Задержание произошло после посещения Али четвертьфинальной игры Катар – Иран 22 января.

С июня 2017 года поддержка Катара в любой форме запрещена на территории ОАЭ в связи с политической ситуацией в регионе. Эмираты даже на время Кубка Азии не открыли границы для граждан Катара, и те не могли поддержать национальную команду.

По информации The Independent, Али может быть оштрафован на 119 тысяч евро. The Times сообщает, что британцу вдобавок грозит срок до 15 лет.

Катар впервые в истории выиграл Кубок Азии. В полуфинале будущие чемпионы победили ОАЭ со счётом 4:0.

Зимой 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира.

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