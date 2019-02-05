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Британцу грозят 15 лет тюрьмы за ношение майки сборной Катара в ОАЭ

Британцу грозят 15 лет тюрьмы за ношение майки сборной Катара в ОАЭ
Eurosport

1 час назадОбновлено 56 мин. назад

Кубок Азии не стал праздником футбола.

Житель Вулверхэмптона и болельщик «Арсенала» Али Исса Ахмад был арестован в ОАЭ. 26-летний англичанин приехал в Эмираты на Кубок Азии, а причиной ареста стало ношение майки сборной Катара. Задержание произошло после посещения Али четвертьфинальной игры Катар – Иран 22 января.

С июня 2017 года поддержка Катара в любой форме запрещена на территории ОАЭ в связи с политической ситуацией в регионе. Эмираты даже на время Кубка Азии не открыли границы для граждан Катара, и те не могли поддержать национальную команду.

По информации The Independent, Али может быть оштрафован на 119 тысяч евро. The Times сообщает, что британцу вдобавок грозит срок до 15 лет.

  • Катар впервые в истории выиграл Кубок Азии. В полуфинале будущие чемпионы победили ОАЭ со счётом 4:0.
  • Зимой 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира.
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