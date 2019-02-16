Вратарь сборной Узбекистана Нестеров попался на допинге – он втайне принимал таблетки для похудения

Вратарь сборной Узбекистана Игнатий Нестеров попался на употреблении запрещенных веществ.

Положительной оказалась проба с Кубка Азии-2019. Вратарь признался, что без разрешения и предупреждения медицинского штаба национальной команды принимал таблетки для похудения.

«Ассоциация футбола Узбекистана осуждает действия Игнатия Нестерова, но в то же время отмечает, что футболист намеренно не принимал запрещенные средства, поскольку не знал, что в составе таблетки есть запрещенные вещества», – говорится в заявлении на сайте организации.

35-летний Нестеров всю карьеру провел в чемпионате Узбекистана, но в конце января 2019 года перешел в «Ухуд» из Саудовской Аравии.

Нестеров провел все 4 матча сборной на турнире.

Узбекистан вышел в плей-офф, где в 1/8 финала по пенальти уступил Австралии.

Легендарный 35-летний узбекский вратарь Игнатий Нестеров перешел в клуб из Саудовской Аравии

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