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Вратарь сборной Узбекистана Нестеров попался на допинге – он втайне принимал таблетки для похудения
Теперь держать форму станет сложнее.
Вратарь сборной Узбекистана Игнатий Нестеров попался на употреблении запрещенных веществ.
Положительной оказалась проба с Кубка Азии-2019. Вратарь признался, что без разрешения и предупреждения медицинского штаба национальной команды принимал таблетки для похудения.
«Ассоциация футбола Узбекистана осуждает действия Игнатия Нестерова, но в то же время отмечает, что футболист намеренно не принимал запрещенные средства, поскольку не знал, что в составе таблетки есть запрещенные вещества», – говорится в заявлении на сайте организации.
- 35-летний Нестеров всю карьеру провел в чемпионате Узбекистана, но в конце января 2019 года перешел в «Ухуд» из Саудовской Аравии.
- Нестеров провел все 4 матча сборной на турнире.
- Узбекистан вышел в плей-офф, где в 1/8 финала по пенальти уступил Австралии.
Легендарный 35-летний узбекский вратарь Игнатий Нестеров перешел в клуб из Саудовской Аравии
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