Наследница империи Swarovski тащит клуб со дна в Бундеслигу Австрии. А еще она хороша собой

Что это за леди?

Диана Ланг-Сваровски, как можно понять из фамилии, принадлежит к семьи основателя кристального бизнеса – она праправнучка основателя компании Даниэля Сваровски и дочь нынешнего главы Герно Ланг-Сваровски.

И как же она попала в футбол?

Футбольная команда «Ваттенс», как и все одноименное спортивное общество – тоже заслуга семьи Сваровски. Основанный в 1930 году Даниэлем Сваровски клуб пережил трех президентов c одной и той же фамилией. В 2013 году руководство команды перешло к Диане.

Справляется?

Более чем. Последние два десятилетия клуб барахтался в региональных лигах: между третьим и четвертым по значимости дивизионом. Под управлением Дианы «Ваттенс» в 2016 году спустя 15 лет вернулся во вторую лигу и держится там крепким середняком. Отличный результат для небольшой тирольской команды. В текущем сезоне «Ваттенс» и вовсе идет на первом месте и вовсю мчится к промоушну.

При этом клуб не шикует. «Сваровски» – это всего лишь спонсор. Каждая команда сейчас должна быть очень и очень экономичной. Мы не исключение, и не можем полагаться только на спонсорство», – твердо заявила бизнесвумен.

Чем еще занимается Диана?

У нее солидное производство парфюмерной воды и духов. Как спортивных ароматов, так и вполне романтических.

Ну а посмотреть на нее можно?

А, пожалуйста.

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