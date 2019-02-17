Этот скример не спас «Нойштадт», зато сделал защитника-бомбардира королем хайлайтов

Защитник «Нойштадта» Стефан Хагер отыграл один мяч в конце четвертьфинала Кубка Австрии против «Зальцбурга».

При счете 2:0 в пользу клуба империи «Ред Булл» 24-летний футболист бахнул с 25-ти метров после затяжной атаки венской команды. Мяч влетел под перекладину, и даже прыжок вратаря не помог оставить ворота сухими.

В оставшееся время счет не изменился – «Зальцбург» выиграл со счетом 2:1 и вышел в полуфинал.

Также в предпоследнюю стадию прошли «ЛАСК», «Рапид» и «Гразер».

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