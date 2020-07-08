Аустрия Вена
    -
    21:30
    08.07.20
    Генерали Арена
    Альтах
      Чемпионат Австрии • Полуфинал
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      Онлайн
      Аустрия - Альтах
      Чемпионат Австрии - 8 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Австрии. Следите за матчем Аустрия Вена – Альтах на Eurosport.ru! 8 июля 2020 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Christian Ilzer или Алекс Пастур? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аустрия Вена и Альтах и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аустрия Вена и Альтах, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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