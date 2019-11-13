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19-летний Холлан, оформивший 4 хет-трика: «Храню мячи в кровати. Они мне как девушки»
Четыре мяча после хет-триков – лучшие подруги футболиста.
Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанн рассказал, где хранит мячи с матчей, в которых он оформил хет-трик.
«Они лежат у меня в кровати, я отлично сплю, когда они рядом. Смотрю на эти мячи каждый день. Они для меня как девушки. Лучшая вещь – это забивать голы», – цитирует Холанна Dagbladet.
- В нынешнем сезоне Холанн оформил четыре хет-трика: три в австрийской Бундеслиге и один – в Лиге чемпионов.
- 19-нападающий возглавляет таблицу бомбардиров чемпионата Австрии (19 голов) и Лиги чемпионов (семь).
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