Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанн рассказал, где хранит мячи с матчей, в которых он оформил хет-трик.

«Они лежат у меня в кровати, я отлично сплю, когда они рядом. Смотрю на эти мячи каждый день. Они для меня как девушки. Лучшая вещь – это забивать голы», – цитирует Холанна Dagbladet.

В нынешнем сезоне Холанн оформил четыре хет-трика: три в австрийской Бундеслиге и один – в Лиге чемпионов.

19-нападающий возглавляет таблицу бомбардиров чемпионата Австрии (19 голов) и Лиги чемпионов (семь).

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