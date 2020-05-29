ЛАСК
Фото: Getty Images
ЛАСК нарушил правила социального дистанцирования.
Австрийский ЛАСК лишился лидерства в чемпионате из-за нарушения ограничений на тренировки.
Клубам разрешили проводить занятия в небольших группах с соблюдением рекомендаций по социальному дистанцированию, а ЛАСК сразу приступил к общекомандным контактным тренировкам. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу чемпионата Австрии, с клуба сняли 12 очков и выписали штраф на 75 тыс евро. Есть нюанс: в концовке розыгрыша чемпионата очки команд делятся пополам, и участники распределяются по двум группы. В итоге у ЛАСКа по факту сняли только шесть баллов – теперь клуб на три очка отстает от «Зальцбурга» в группе лидеров.
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