Футболистам тяжело даются новые реалии.

«Ред Булл Зальцбург» в финале Кубка Австрии разгромил «Аустрию Лустенау» со счетом 5:0.

Для церемонии награждения игроки выстроились в четыре ряда с учетом социальной дистанции. Правда, после вручения трофей пошел по рядам, и почти каждый игрок счел нужным его поцеловать.

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Более того, после официальной части игроки забили на все предосторожности и отметили победу в общей куче.

«Зальцбург» брал трофей в шести последних розыгрышах из семи.

«РБ» также лидирует в чемпионате страны и может сделать золотой дубль.

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