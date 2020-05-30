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«Зальцбург» странно отпраздновал победу в Кубке Австрии – все из-за коронавируса и дистанцирования

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«Зальцбург»

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
через 3 минут

Футболистам тяжело даются новые реалии.

«Ред Булл Зальцбург» в финале Кубка Австрии разгромил «Аустрию Лустенау» со счетом 5:0.

Для церемонии награждения игроки выстроились в четыре ряда с учетом социальной дистанции. Правда, после вручения трофей пошел по рядам, и почти каждый игрок счел нужным его поцеловать.

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Более того, после официальной части игроки забили на все предосторожности и отметили победу в общей куче.

  • «Зальцбург» брал трофей в шести последних розыгрышах из семи.
  • «РБ» также лидирует в чемпионате страны и может сделать золотой дубль.

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