«Зальцбург»
Фото: Eurosport
Футболистам тяжело даются новые реалии.
«Ред Булл Зальцбург» в финале Кубка Австрии разгромил «Аустрию Лустенау» со счетом 5:0.
Для церемонии награждения игроки выстроились в четыре ряда с учетом социальной дистанции. Правда, после вручения трофей пошел по рядам, и почти каждый игрок счел нужным его поцеловать.
Чемпионат Польши
Социальное дистанцирование по-польски: футболист стоит в двух метрах от скопления репортеров
2 ЧАСОВ НАЗАД
Более того, после официальной части игроки забили на все предосторожности и отметили победу в общей куче.
- «Зальцбург» брал трофей в шести последних розыгрышах из семи.
- «РБ» также лидирует в чемпионате страны и может сделать золотой дубль.
Вернер почти в «Ливерпуле». Он транжирил талант, но теперь его хочет Клопп
Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере
Чемпионат Италии
«Дети улыбаются, когда видят мяч». Журналистка, которую просили показать грудь – о камбэке Серии А
4 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Италии
Игрок Серии В: «РБ Зальцбург» мог бы купить Роналду хоть завтра»
29/04/2020 В 09:52