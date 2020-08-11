Слишком много связи с РПЛ на один клочок австрийской земли.

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк нашел работу в Европе – 57-летний специалист возглавил клуб первого австрийского дивизиона «Хорн».

«Мы очень рады, что заполучили в «Хорн» такого известного тренера. У Александра Бородюка огромный опыт в международном футболе и как игрока, и как коуча. Мы уверены, что он выжмет максимум из этого состава, и нашу команду ждет успешный сезон под его руководством», – заявил управляющий директор «Хорна» Андреас Цинкель.

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В пресс-службе не уточнили сроки контракта Бородюка. Комментатор и телеведущий ВГТРК Илья Казаков в телеграм-канале написал, что тренер заключил соглашение по схеме 1+1.

В штаб Бородюка в «Хорне» также войдут Геннадий Петров и Сергей Пацай. Сам Александр пока занимается вопросами визы и прибудет в Австрию чуть позднее. Об этом сообщила пресс-служба европейского клуба.

Ранее коуч возглавлял московское «Торпедо», «Кайрат» и сборную Казахстана, а также работал ассистентом Гуса Хиддинка в национальной команде России.

В июне 2015 года 49% акций «Хорна» владеет управляющая компания Honda ESTILO. Ее возглавляет бывший полузащитник сборной Японии и московского ЦСКА Кэйсуке Хонда.

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