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Рапид Вена - Адмира Ваккер Мёдлинг

Чемпионат Австрии - 11 сентября 2020

Футбол, Чемпионат Австрии. Следите за матчем Рапид Вена – Адмира Ваккер Мёдлинг на Eurosport.ru! 11 сентября 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Диттмар Кюбауэр или Звонимир Сольдо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рапид Вена и Адмира Ваккер Мёдлинг и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Рапид Вена и Адмира Ваккер Мёдлинг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

