Полузащитник «Зальцбурга» Доминик Соболаи, забивший «Локомотиву», поменяет команду и перейдет в один из европейских топ-клубов.

20-летний футболист подтвердил, что в зимнее трансферное окно покинет австрийский клуб – два оставшихся матча национального чемпионата и Кубка в 2020 году станут для него последними. Собослаи пока не знает, где именно продолжит карьеру.