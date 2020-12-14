Полузащитник «Зальцбурга» Доминик Соболаи, забивший «Локомотиву», поменяет команду и перейдет в один из европейских топ-клубов.
20-летний футболист подтвердил, что в зимнее трансферное окно покинет австрийский клуб – два оставшихся матча национального чемпионата и Кубка в 2020 году станут для него последними. Собослаи пока не знает, где именно продолжит карьеру.
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Слова венгерского игрока передает Bild. Ранее медиа называли в качестве возможных вариантов для трансфера «Реал», «Лейпциг», «Баварию» и «Арсенал». Источники Sky Sport сообщают, что игрок склоняется к переходу в Бундеслигу.
- В сезоне-2020/21 Собослаи забил за «Зальцбург» 8 мячей и отдал 10 ассистов.
- Доминик отыграл оба матча с «Локомотивом» в групповом этапе ЛЧ и стал автором гола в первой встрече. Также в сентябре он играл за сборную Венгрии против России в Лиге наций.
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