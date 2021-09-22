Российский футболист Рашид Арсанукаев из австрийского любительского клуба «Виктория Бергенц» дисквалифицирован на 48 матчей за умышленный удар соперника головой, который повлек за собой перелом носа.

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Незадолго до конца игры против «Гефис/Заттайнс» Арсанукаев получил желтую карточку за удар соперника головой. Для российского игрока предупреждение стало уже вторым в матче, поэтому судья удалил его с поля. Недовольный этим решением Арсанукаев крикнул арбитру: «Я покажу тебе за что нужно наказывать». После чего головой ударил соперника по лицу и сломал ему нос.

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Полиция зафиксировала инцидент и уже передала материалы в суд. Пострадавший футболист перенес операцию и пропустит несколько недель. Арсанукаев получил максимально возможный в этой ситуации бан – 48 матчей. Он не сможет играть в футбол до осени 2023 года. «Виктория Брегенц» исключила 28-летнего россиянина из клуба, сообщает Kronen Zeitung

«Виктория Бергенц» выступает в девятой австрийской лиге.

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