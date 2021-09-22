Российский футболист Рашид Арсанукаев из австрийского любительского клуба «Виктория Бергенц» дисквалифицирован на 48 матчей за умышленный удар соперника головой, который повлек за собой перелом носа.
Незадолго до конца игры против «Гефис/Заттайнс» Арсанукаев получил желтую карточку за удар соперника головой. Для российского игрока предупреждение стало уже вторым в матче, поэтому судья удалил его с поля. Недовольный этим решением Арсанукаев крикнул арбитру: «Я покажу тебе за что нужно наказывать». После чего головой ударил соперника по лицу и сломал ему нос.
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Полиция зафиксировала инцидент и уже передала материалы в суд. Пострадавший футболист перенес операцию и пропустит несколько недель. Арсанукаев получил максимально возможный в этой ситуации бан – 48 матчей. Он не сможет играть в футбол до осени 2023 года. «Виктория Брегенц» исключила 28-летнего россиянина из клуба, сообщает Kronen Zeitung.
- «Виктория Бергенц» выступает в девятой австрийской лиге.
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