Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре высказался об итогах «Золотого мяча»-2021. Он допустил возможность проведения голосования за 2020-й год. На эту мысль его натолкнула речь Лионеля Месси: аргентинец предложить дать «ЗМ»-2020 форварду сборной Польши и «Баварии» Роберто Левандовскому.
«Месси сказал очень хорошую и умную вещь. Однако я думаю, что нам не нужно принимать слишком поспешных решений. Конечно, мы можем подумать об этом. Но мы должны в то же время уважать историю «Золотого мяча», основанную на прозрачных выборах. Мы не можем быть уверены, выиграл бы Левандовский «Золотой мяч» в прошлом году. Мы не можем знать этого, потому что не было никаких выборов. Но, честно говоря: Левандовский мог стать победителем. У него в прошлом году были отличные шансы на победу», – сказал Ферре, который признался, что в голосовании за «ЗМ»-2021 на первое место поставил именно Левандовского.
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Источник: Watson
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