Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетел в Париж на церемонию вручения награды «Золотой мяч».

Ожидается, что вместо этого Криштиану посетит гала-вечер в Милане, где ему вручат приз лучшему футболисту Серии А за сезон-2018/19. Обе церемонии пройдут в одно время.

В разговоре с репортерами португальца подколол защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк:

– Криштиану не приехал – одним конкурентом меньше?

– А он был конкурентом?

Ранее в испанские медиа утекла информация, что «Золотой мяч» получит лидер «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Претендентов заранее уведомили о результатах, поэтому Криштиану не поехал в Париж.

Месси вновь станет единоличным рекордсменом – на настоящий момент у него и у Криштиану по пять «Золотых мячей».

До утечки результатов голосования фаворитом в борьбе за приз считался Ван Дейк.

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