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«Он был конкурентом?» Ван Дейк подколол Криштиану, который не приехал на вручение «ЗМ»
Вместо этого Криштиану поехал в Милан, чтобы получить награду лучшему игроку Серии А.
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетел в Париж на церемонию вручения награды «Золотой мяч».
Ожидается, что вместо этого Криштиану посетит гала-вечер в Милане, где ему вручат приз лучшему футболисту Серии А за сезон-2018/19. Обе церемонии пройдут в одно время.
В разговоре с репортерами португальца подколол защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк:
– Криштиану не приехал – одним конкурентом меньше?
– А он был конкурентом?
Ранее в испанские медиа утекла информация, что «Золотой мяч» получит лидер «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Претендентов заранее уведомили о результатах, поэтому Криштиану не поехал в Париж.
- Месси вновь станет единоличным рекордсменом – на настоящий момент у него и у Криштиану по пять «Золотых мячей».
- До утечки результатов голосования фаворитом в борьбе за приз считался Ван Дейк.