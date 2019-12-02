2 декабря в Париже прошла церемония вручения «Золотого мяча» по итогам 2019 года.

Награду получил капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Он обошел игроков «Ливерпуля» – защитника Вирджила ван Дейка и нападающего Садио Мане, а также Криштиану Роналду из «Ювентуса».

В топ-10 также попали Мохамед Салах из «Ливерпуля», Килиан Мбаппе из «ПСЖ», Алиссон из «Ливерпуля», Роберт Левандовский из «Баварии», Бернарду Силва и Рияд Марез из «Манчестер Сити».

Трофей Копа – лучшему футболисту в возрасте до 21 года – получил защитник «Аякса»/«Ювентуса» Маттиас де Лигт. Приз Льва Яшина как лучшему вратарю 2019 года достался голкиперу «Ливерпуля» Алиссону Беккеру. Женский «Золотой мяч» вручили американке Меган Рапино.

Лионель Месси получил шестой «Золотой мяч» в карьере. Ранее он брал эту награду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 гг. По «Мячам» Лео обошел Криштиану Роналду, у которого пять призов от France Football.

«Барселона» Месси выиграла чемпионат Испании и вылетела в полуфинале ЛЧ после победы 3:0 в первом матче. «Ливерпуль» Ван Дейка и Салаха занял второе место в АПЛ и взял Кубок чемпионов.

Месси получит самый несправедливый «Золотой мяч» с 2010 года. Тогда тоже выиграл Лео

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