В театре Шатле в Париже прошла церемония вручения «Золотого мяча» – официально четвертая, но на самом деле приз разыгрывали в 64-й раз. Шестой «Мяч» в карьере забрал Лионель Месси, по этому показателю он обошел Криштиану Роналду и побил рекорд премии.

Церемонию вели экс-форвард «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба и франко-британская журналистка Сэнди Хериберт. Внезапно побрившийся налысо Дрогба проявил себя как шоумен – ему было классно на сцене, ивуариец раскидывал приветствия сидящим в зале легендам и явно кайфовал от происходящего.

Лучшее футбольное селфи года – Мбаппе и Дрогба

Сначала к ведущим поднялись три действующих обладателя наград France Football – Лука Модрич, Килиан Мбаппе и Ада Хегерберг. Хорват и норвежка сказали будничные фразы, а во время речи Мбаппе слово взял Дрогба.

«10 лет назад после матча «Челси» с «Барселоной» ко мне подошел мальчик и попросил о фотографии. Тогда я был разочарован результатом и отказал. Но затем я узнал, что этим ребенком был Килиан Мбаппе. Сейчас хочу вернуть ему тот долг», – объяснил Дидье. Он развернулся к зрителям, взял айфон и попросил всех в аудитории встать, чтобы поместиться в кадр. В итоге Дрогба, Мбаппе и Хериберт сделали вот такое селфи.

Ивуариец, конечно, политкорректно не упомянул, что в 2009 году был разочарован не только результатом. Он говорил о той самой игре на «Стэмфорд Бридж», когда в полуфинале Лиги чемпионов Том-Хеннинг Эвребе убил «синих», а после финального свистка Дрогба с дикими глазами кричал в камеру: «Это позор, это позор, это ****** [гребаный] позор». Конечно, в таком состоянии к нему лучше не подходить за совместным фото.

Приз лучшему вратарю года назвали в честь Яшина. И вручили Алиссону

В 2019 году France Football ввели специальную награду для вратарей. Ее назвали в честь великого советского игрока и единственного голкипера-обладателя «Золотого мяча» (в 1963-м) Льва Яшина. Французская транскрипция приза кажется слегка непривычным – его пишут как Yachine Trophy.

В топ-3 вошли Марк-Андре Тер Штеген из «Барселоны» и Эдерсон Мораес из «Манчестер Сити», а первым обладателем трофея Яшина стал Алиссон Беккер из «Ливерпуля». Почему-то награду голкиперу вручал супербомбардир «Баварии» Роберт Левандовский, но бразилец обыграл это в ответной речи.

«Великие нападающие, конечно, всегда делали нашу жизнь сложнее. Хочу поблагодарить семью, жену, родителей, которые смотрят трансляцию в Бразилию, и господа бога. То, что случилось в 2019 году, – это большая честь. Не чувствую себя счастливчиком, а благодарю всевышнего за все, что он сделал в моей жизни. Спасибо всему составу из «Ливерпуля» – Вирдж [Вирджил ван Дейк], ты представляешь их всех здесь. Спасибо вам», – сказал Алиссон.

Месси получил «Золотой мяч», но шоу украли его дети

Постепенно на церемонии объявляли места с 10-го по пятое в голосовании за «Золотой мяч». Когда в деле остались только Месси, Роналду, Мане и ван Дейк, Дрогба достал конверт и сразу назвал победителя – им, разумеется, стал Лео. Самыми умильными в этот момент были дети победителя.

Когда аргентинец вышел на сцену, Дидье предложил ему стул, и они уселись смотреть хайлайты 2019 года для Лионеля. Видеооткрытка продолжилась трогательным обращением всей семьи, а закончилась тем, что Чиро не захотел слать воздушный поцелуй папе на камеру и сильнее прижался к маме Антонелле.

Затем пришла очередь речи шестикратного обладателя «Золотого мяча».

«Я бы хотел поблагодарить все журналистов, которые голосовали за меня и которые хотели, чтобы я получил эту награду. Большое спасибо коллегам, которые много сделали для этого приза. Это потрясающе, я вам так признателен.

Помню мой первый «Золотой мяч», когда я прибыл в Париж с братьями. Сейчас у меня в руках шестой, и это было абсолютно невообразимо. Никогда не переставал мечтать и по-детски наслаждаться футболом. Надеюсь, еще долгие годы буду радовать вас на поле, хотя уже переживаю, каким взрослым я стал. Все произошло очень быстро, и я понимаю, что момент ухода приближается.

Лионель Месси («Барселона»), Лука Модрич, «Золотой мяч-2019»Getty Images

Моя жена всегда говорила, чтобы я не переставал мечтать, но всегда работал над собой, становился лучше и продолжал радоваться жизни. Я большой счастливчик, хвала всевышнему за это», – сказал Месси всем собравшимся. Он получил «Золотой мяч» из рук прежнего победителя, Луки Модрича из «Реала», и отнес его на постамент, где Лионеля уже ждали пять предыдущих трофеев France Football.

Роналду не приехал поздравить Месси – он был в Лиссабоне и Милане

Криштиану Роналду занял третье место, сразу за Месси и Ван Дейком, но не поднялся на сцену, поскольку даже не прилетел во Францию. Для него это стало слегка снобской традицией – когда португалец не забирает главный приз, то даже не появляется на церемонии. За пять часов до старта премии Криш выложил в сторис фотографию из собственного лиссабонского отеля Pestana CR7. «Посетил лучшее место в городе», – подписал пост Роналду.

Помимо театра Шатле форвард «Ювентуса» едва не проигнорировал еще одно светское мероприятие – итальянскую футбольную премию, на которой ему должны были вручить приз лучшему игроку Серии А-2019. Французская версия Goal.com сообщала, что Роналду приедет в Милан и поулыбается со сцены дворца MegaWatt Court. «Мы в клубе всегда говорили, что Криштиану Роналду заслужил «Золотой мяч», а ранжирование призов – вопрос всегда спорный», – прокомментировал неприезд звезды в Париж спортдир «Юве» Фабио Паратичи.

Криш опоздал на красную ковровую дорожку и не позировал фотографам, но, тем не менее, прибыл точно к началу церемонии. Пост в сторис инстаграма про Лиссабон либо были обманкой, либо форвард действительно прилетел в Милан лишь вечером. В любом случае Роналду четко расставил приоритеты. Пускай главного соперника в карьере поздравить с рекордом кто-нибудь другой. Криштиану в этот вечер тоже получал положительные эмоции.

Месси получит самый несправедливый «Золотой мяч» с 2010 года. Тогда тоже выиграл Лео

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