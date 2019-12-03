Стали известны подробности голосования за «Золотой мяч», который по итогам 2019 года получил капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.

32-летний аргентинец опередил на семь баллов ближайшего преследователя – защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. По информации The Independent, аргентинца реже ставили на первое место при определении тройки лидеров. Участники голосования выбрали Лео первым 61 раз, а Ван Дейка – 69.

«Золотой мяч» стал для Месси шестым, он обошел Криштиану Роналду.

Приз лучшему вратарю забрал Алиссон из «Ливерпуля».

Спортдир «Ювентуса» – о «Золотом мяче»: «Результаты голосования сомнительны»

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