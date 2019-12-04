Сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Катя Авейру опубликовала в инстаграме пост с критикой защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, который подшутил над португальцем на церемонии вручения «Золотого мяча».

«Некоторые люди не могут смириться с разочарованием! И живут в собственной реальности... Какая скромность! Журналист: «Криштиану Роналду не приехал сегодня вечером, это минус один конкурент?» Ван Дейк: «А Криштиану Роналду точно был конкурентом?» Вот что ответил защитник, когда его спросили об отсутствии звездного португальца на церемонии. Да, было известно, что он не выиграет приз, несмотря на то, что взял важные командные трофеи. Но это отдельный разговор, еще посмотрим, куда нас выведет дорога правды!

Так вот, дорогой Вирджил, там, куда ты попал, Криштиану Роналду был уже тысячу раз. Понимаешь ли, дорогой Вирджил, Криштиану Роналду стал трехкратным чемпионом в стране, где ты играешь годами, но пока так и не сумел сунуть руку в банку с медом. Криштиану Роналду был лучшим игроком и лучшим бомбардиром в стране, где ты играешь, Вирджил. И он тогда был младше тебя. А потом, дорогой Вирджил, он поехал в другие места, где стал лучшим игроком в истории одной маленькой команды. Тебе говорит о чем-то название «Реал Мадрид»? Это клуб, с которым Криштиану Роналду победил тебя в финале Лиги чемпионов. Между прочим, у него в этом турнире пять побед. А еще тот же Криштиану Роналду с партнерами по сборной раздавил твой «апельсин» в финале Лиги наций. Трудно пришлось, не так ли, Вирджил? Сочувствую. Даже в один из наименее успешных сезонов Криштиану Роналду выиграл больше титулов, чем ты. Впечатляет, да?

Так что, Вирджил, пойди и выиграй несколько трофеев, которые действительно что-то значат – тогда поговорим. Когда у тебя будет несколько по-настоящему важных наград, тогда и сядешь за стол с Криштиану! А для меня, Криштиану, ты всегда будешь лучшим игроком мира. А те, кто не согласен, пусть выступают в цирке (так говорят в нашей маленькой стране, которую многие считают маленькой, но которая подарила миру многих лучших...)», – написала Авейру.

34-летний Роналду стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», награду в шестой раз получил Лионель Месси.

Осенью 28-летний Ван Дейк получил награду лучшему игроку Европы от УЕФА.

«Нужно уважать величие». Ван Дейк – о поражении в борьбе за «Золотой мяч»

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