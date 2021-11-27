Одна из самых важных футбольных тем последних лет – вакуум после Криштиану Роналду и Лионеля Месси. До появления новых легенд в футболе будет поиск тех самых – со множеством кандидатов, споров и ошибок. Мы уже вступили в этот период: два года назад все обсуждения были развлечением, сейчас – вполне обоснованным конкурсом претендентов.

Особенно выделяется Роберт Левандовский. Поляк стабильно и много забивает, бьет рекорды и собирает трофеи – от Кубка Германии до Лиги чемпионов. Роберт – синоним успеха «Баварии» последних лет, и от этого его поклонникам еще обиднее за 2020 год, когда Лева не получил «Золотой мяч». По той же причине фанаты (да и не только они – большая часть футбольной индустрии) топят за поляка на ближайшей премии: либо по совокупности двух лет, либо за хорошо проведенный год. Вот только заслужил ли форвард «Золотой мяч» в действительности? И не станет ли вручение ему награды стратегической ошибкой France Football?

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Чтобы решить, достоин ли Левандовский главной футбольной награды, для начала нужно понять ее суть. «Золотой мяч» держится исключительно на авторитете и славе одной из старейших футбольных премий. Футболисты мечтают стоять на сцене где-то в культовом месте Парижа, держать в руках пускай и позолоченный, но все же «Золотой мяч», который до них поднимали легенды. Это признание и возможность встать в один ряд с кумирами – Кройфом, Беккенбауэром, Платини.

«Золотой мяч»-2019 Фото: Getty Images

Награда держится только на статусе. Ни сумасшедшего уровня организации, ни понятных правил и критериев – премию любят за картинку и статус, но за этой оберткой творится настоящий кошмар. Долго не было четкой системы: сначала победителя выбирали журналисты, потом к ним добавились тренеры, потом вновь остались только журналисты. Их список создает сам France Football: всего около 180 человек, по одному журналисту на страну – и эти ребята уже выбирают пятерых претендентов в порядке убывания.

Вместо четких критериев есть рекомендации выбирать «самого-самого», но за соблюдением правил никто не следит. Отсюда прекрасные истории про то, как лучшего игрока планеты несколько лет выбирал фейковый журналист Абду Бойна (его журнал не существует с 2012 года), а в Камеруне в 2019 году всю пятерку составили из игроков «Ливерпуля». Константин Клещев (русский выборщик) рассказывал в 2018 году, что однажды албанский журналист внес в топ-5 пятерых албанцев – раньше это было возможно.

Такой сумбур – изнанка премии. Все продвигали своих, пока это было возможно, и продолжили даже после реформ – теперь латиноамериканцы голосуют за латиноамериканцев, европейцы – за европейцев, журналисты – за любимые клубы. Все рекомендации давно забыты, критерий победы один – похитить разум 180 человек, чтобы они одновременно выбрали лучшим именно тебя. Чтобы даже самый квасной египетский репортер решил, что Салах божество, конечно – но до тебя не дотягивает.

Мохамед Салах, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Для этого есть два способа: быть уникально крутым или вызвать вселенское сочувствие. Трудно идентифицировать, к чему ближе Левандовский.

Роберт правда вызывает жалость?

Вопрос неоднозначный, поэтому здесь нужны факты. А за последние два года они таковы:

Левандовский стал вторым после Кройфа лучшим бомбардиром трех турниров сразу. Поляк забил больше всех в Лиге чемпионов, Бундеслиге и Кубке Германии;

за один год выиграл с «Баварией» все турниры, в которых участвовал, включая Лигу чемпионов;

побил рекорд Герда Мюллера (41 гол за сезон) в Бундеслиге;

забил больше 40 мячей в 2020 году и больше 60 – в 2021;

взял «Золотую бутсу» и стал лучшим игроком по версии примерно всех (кроме France Football) в 2020 году.

Выглядит как готовый обладатель «Золотого мяча». Но есть несколько исключений. Во-первых, большая часть достижений Левы – из 2020 года. Именно тогда поляк выиграл все и везде был лучшим. Это реально была сильнейшая заявка на награду, но все-таки за прошлый год, когда France Football все отменил.

Во-вторых, 2021 год получился куда хуже – Лева хоть и забил больше, но выиграл меньше, сдулся в Лиге чемпионов и точно не сиял так ярко, как раньше. Ситуация следующая: в один год поляк выиграл и заполонил собой все, но со скромной статистикой; в другой – разорвал по статистике, но без громких побед.

Роберт Левандовский, «Бавария» Фото: Getty Images

Именно на этом моменте и врубается жалость: Роберта оставили без награды год назад, значит, дайте сейчас – но это не правила игры. France Football, оправданно или нет, вычеркнул для себя 2020 год, и тем самым не только отсек возможность наградить Левандовского справедливо – но и ссылаться на тот год тоже. Иначе это бы выглядело смешно: мы в том году премию отменили, но ты был хорош, так что держи, Боби, за два года сразу.

Как минимум в этом вопросе France Football последователен – того года для них нет. «Мы не повернем время вспять. От нас также не поступало абсолютно никаких предложений о том, что избиратели должны учитывать последние два года. Точно нет! Это премия лучшему игроку 2021 года», – сказал главред журнала Паскаль Ферре.

В нынешнем году Роберт по-прежнему хорош. Но без больших достижений: не записывать же десятую подряд победу «Баварии» в Бундеслиге в выдающийся перфоманс?

Теперь к статистике. Кто, кроме персональных фанатов, знает, сколько забил Левандовский в этом году? Когда Месси вонзил 50 в Ла Лиге и пробил 100 очков за сезон, об этом говорили все. Когда Роналду становился лучшим бомбардиром Серии А, это знал каждый. И почти каждый считал голы Чиро Иммобиле в ожидании, когда сменится владелец «Золотой бутсы».

Роберт Левандовский, «Бавария» Фото: Getty Images

Конечно, Левандовский забивает – он же играет за «Баварию» в Бундеслиге. Одна из самых результативных лиг мира (3,03 гола за игру в сезоне-2020/21, больше всех в топ-5) позволяет это делать. В этом нет подвига и преодоления – Роберт действительно элитный нападающий, который может забивать много при любой возможности. Но достоин ли лучший бомбардир только четвертой лиги Европы при условии, что выдающихся достижений у него нет, самой элитной награды в футболе? Вопрос, который ставит France Football перед неприятной развилкой: либо наградить поляка из жалости и за два года, идя наперекор себе, либо сделать это же, но руководствуясь статистикой, превратив «Золотой мяч» в премию лучшему по гол+пас.

Но можно сделать третий выбор.

Третий выбор France Football – жестокий, но правильный

Для этого нужно обладать смелостью жестко бортануть Левандовского, оставив его с этой печалью на всю жизнь, а France Football подставить под многолетний хейт примерно от всех. Но только так можно показать, что «Золотой мяч» – награда для великих игроков, а не для выдающихся бомбардиров.

Потому что короли статистики свою минуту славы получат в любом случае. Футбольный мир изобрел для этого миллион способов. Лучший бомбардир получает «Золотую бутсу», победитель любого турнира получает медаль и трофей. Роберт молодец – ему обеспечено место в истории Бундеслиги, награда лучшему бомбардиру сезона, пару званий от ФИФА и множество медалей. Но он, наверное, все-таки больше Харри Кейн, чем Криштиану Роналду.

Роберт Левандовский, «Бавария» Фото: Getty Images

«Золотой мяч» Левандовскому превратит премию в гиганаграду, финального босса для игрока, собравшего все. Но это не всегда тождественно величию, зато существенно упрощает задачу для футболистов и делает премию предсказуемой.

«Золотой мяч» поляка – сигнал остальным: переходите в «Баварию»/«ПСЖ», собирайте титулы, набивайте 70+ очков за год и требуйте свою награду. А если не дадут – кивайте на Левандовского. Понятно, что это утрированно, но в философском смысле все видится так – есть риск потерять самую элитную премию в игре.

Именно для того, чтобы этого не случилось, France Football должен наградить кого-то другого. Кого-то, кто сделал что-то великое в этом году. Пускай и не забил 60 мячей, но вошел в историю иначе. Таких футболистов хватает.

Это был хороший год – кандидатов очень много

Слабое место Левандовского – Польша. Пока тренер сборной Паулу Соуза рассуждал чуть ли не о победе на чемпионате Европы, команда заняла последнее место в группе. Роберт стал лучшим бомбардиром в сборной (3), но от потенциального обладателя «Золотого мяча» ожидаешь большего.

Сравним с итальянцами. Среди них нет игроков суперкласса – отличные футболисты, но точно не легенды. Но разве не сделал Джорджо Кьеллини нашу жизнь этим летом веселее? Разве Джанлуиджи Доннарумма не затащил своими руками страну к победе? Ладно, это неочевидные кандидаты – в клубах у них дела не очень. Защитник проваливается с «Юве», вратарь редко играет в «ПСЖ», а «Милан» некрасиво кинул – окей. Тогда пойдем по возрастанию.

Карим Бензема Фото: Getty Images

Карим Бензема: амбассадор Ла Лиги, некогда лучшего турнира в мире. Греет местечко до прихода Килиана Мбаппе, и не только в чемпионате, но и в клубе. Карим преобразился после ухода Роналду, подхватил «Реал», стал лидером. Не дает затухнуть Испании, а «Мадриду» превратиться в «Барселону». Да, статистика скромнее – 54 очка по гол+пас, но Ла Лига не Германия. Этот чемпионат – один из самых закрытых в топ-5 (2,5 гола за игру против 3 в Германии). И помимо того, что Бензема – главная звезда Испании, он вернулся в сборную (вызвав во Франции народные гуляния), сдружился с Килианом Мбаппе и перманентно рискует сесть за решетку.

Лионель Месси, Криштиану Роналду, Вирджил ван Дейк Фото: Getty Images

Или же самые очевидные кандидаты – Криштиану и Лионель. Да, многих от них уже тошнит. Да, они возрастные, и дела в клубах обстоят так себе. Но нужно просто посмотреть, что эти легенды сделали за год даже не в лучших кондициях:

Криштиану побил кучу рекордов со сборной, взорвал медиа камбэком в «МЮ» (у Левандовского не было и десятой доли такого внимания) и действительно затащил новый клуб в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2019 года. 49 очков по гол+пас – в 36 лет!

Лео стал лучшим бомбардиром Ла Лиги (самой закрытой), впервые в карьере привел Аргентину к победе на Копа Америка и оформил самый громкий трансфер в истории футбола – перешел в «ПСЖ», стократно перешумев Роберта. Статистика за год – 51 балл по гол+пас.

Да, все эти футболисты хуже Левандовского по статистике. Но разве то, что они сделали – это не величие? Слово за журналистами и France Football: за что они будут награждать, за вклад в футбол или за лучшую в году статистику? Выбор в какой-то степени судьбоносный.

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