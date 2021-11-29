29 ноября в Париже состоится церемония награждения «Золотого мяча»-2021. Пока весь мир гадает, кто победит – Роберт Левандовский или Лионель Месси – организаторы добавили еще интриги.
Победитель, помимо самого трофея, получит уникальный подарок в виде роскошных и эксклюзивных часов.
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Ballon d'Or
Роналду отказался от посещения церемонии «Золотого мяча»
Аксессуар разработала швейцарская компания Pursell. Часы изготовлены из 18-каратного розового золота и оснащены механическим механизмом с запасом хода на 50 часов. Внутри механизма поместили уменьшенную копию главного атрибута церемонии.
Больше раскладов ко вручению «Золотого мяча: время, каналы, которые покажут церемонию все претенденты и рассуждения о фаворитах.
Колонка не для фанатов «Баварии»: Левандовский недостоин «Золотого мяча». Вы действительно жалеете поляка? Если обидно за Роберта, почитайте грустную историю Франка Рибери. В 2013-м француз чуть не перехватил «Золотой мяч» у Криша.
ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ МЯЧ» ОБЕСЦЕНИЛАСЬ?
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