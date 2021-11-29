38-летний защитник «Барселоны» Дани Алвес убежден, что «Золотой мяч» в этом году нужно вручить полузащитнику «Интера» и сборной Дании Кристиану Эриксену. Летом этого года игрок потерял сознание в матче Евро-2020 против Финляндии.

«Эриксен заслуживает «Золотой мяч» в этом году за то, через что ему пришлось пройти и пережить. Это было бы сильным посланием для всего футбольного мира, люди стали бы более чуткими. Жизнь важнее футбола.

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Месси – лучший, он был лучшим в течение 20 последних лет, но было бы хорошо для всех, если бы «Золотой мяч» выиграл Эриксен», – заявил бразилец.

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Эриксен перенес остановку сердца, после чего ему установили имплантированный дефибриллятор.

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На счету Роналду пять золотых мячей, но в этом году он почти не участвовал в гонке, несмотря на то, что финишировал лучшим бомбардиром Серии А и чемпионата Европы. А кто же фаворит?

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