38-летний защитник «Барселоны» Дани Алвес убежден, что «Золотой мяч» в этом году нужно вручить полузащитнику «Интера» и сборной Дании Кристиану Эриксену. Летом этого года игрок потерял сознание в матче Евро-2020 против Финляндии.
«Эриксен заслуживает «Золотой мяч» в этом году за то, через что ему пришлось пройти и пережить. Это было бы сильным посланием для всего футбольного мира, люди стали бы более чуткими. Жизнь важнее футбола.
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Месси – лучший, он был лучшим в течение 20 последних лет, но было бы хорошо для всех, если бы «Золотой мяч» выиграл Эриксен», – заявил бразилец.
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- Эриксен перенес остановку сердца, после чего ему установили имплантированный дефибриллятор.
- «Интер» может продать Эриксена – в Италии запрещено тренироваться и играть с кардиостимулятором.
На счету Роналду пять золотых мячей, но в этом году он почти не участвовал в гонке, несмотря на то, что финишировал лучшим бомбардиром Серии А и чемпионата Европы. А кто же фаворит?
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Источник: RMC Sport.
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