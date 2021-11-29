29 ноября в парижском театре «Шатле» прошла церемония вручения «Золотого мяча»-2021. Престижные награды для победителей в мужской и женской номинациях на сцену вынесли пилоты «Формулы-1» Фернандо Алонсо и Эстебан Окон, которые обожают футбол. Очень органично церемонию вел бывший игрок «Челси» Дидье Дрогба.

Месси – победитель

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Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий «Пари Сен-Жермен» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

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Месси обошел страйкера «Баварии» Роберта Левандовского и полузащитника «Челси» Джорджиньо. Левандовский забил 64 мяча за клуб и сборную Польши за календарный год (у Роналду 42 гола, у Месси – 41). У Джорджиньо победа в Лиге чемпионов с «синими» и на чемпионате Европы-2020 со сборной Италии.

Лионель Месси, «Золотой мяч»-2019 Фото: Getty Images

Месси обновил собственное достижение и выиграл «Золотой мяч» в рекордный седьмой раз. Аргентинец еще сильнее оторвался от форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, у которого пять трофеев France Football. В 2021 году Лионель Месси выиграл со сборной Кубок Америки (первый для Аргентины за 28 лет), а также впервые в карьере сменил клуб – перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ».

Награду Лео вручил его большой друг, нападающий «Атлетико» Луис Суарес.

2. Роберт Левандовский («Бавария»);

3. Джорджиньо («Челси»);

4. Карим Бензема («Реал»);

5. Н'Голо Канте («ПСЖ»);

6. Криштиану Роналду («Ювентус»/«Манчестер Юнайтед»);

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

8. Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»);

9. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

10. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).

Места с 11-го по 20-е получили Рияд Марез. За пределами первой 20-ки оказались Бруну Фернандеш, Лаутаро Мартинес, Харри Кейн, Педри, Фил Фоден, Жерар Морено, Николо Барелла, Рубен Диаш, Лука Модрич и Сесар Аспиликуэта.

Женский «Золотой мяч»

Первый женский «Золотой мяч» тоже вручили совсем недавно – в 2018 году. Так как в 2020-м награды не раздавали, была объявлена всего третья победительница премии. Лучшей в 2021 году стала полузащитница «Барселоны», 27-летняя испанка Алексия Путельяс. Капитан «Барсы» в этом году забила 33 мяча и сделала 19 передач, а также оформила требл в составе «блауграны», выиграв Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Кубок страны.

Футболистка посвятила награду отцу, который ушел из жизни.

Alexia Putellas Фото: Getty Images

Нападающий года

France Football вручил эту награду впервые – ее получает форвард за наибольшее число голов за клуб и сборную в календарном году. Лучшим нападающим стал забивала «Баварии» Роберт Левандовский. Поляк, с которым скоро придется сразиться сборной России, поблагодарил своих партнеров, а также присутствовавших в зале маму, сестру и жену.

В 2021 году Левандовский забил 64 мяча. У Роналду – 42, у Лионеля Месси – 41. «Я всегда хочу забивать, поскольку голы означают результат в футболе. Хочу поблагодарить коллег, без них было бы невозможно достичь того, чего я достиг. Если есть гармония между всеми игроками, мне проще забивать», – отметил Роберт.

Роберт Левандовский Фото: Getty Images

Лучший игрок U-21

Приз имени Раймона Копа (Kopa Trophy) заслужил 18-летний полузащитник «Барселоны» Педри, который в этом сезоне получил вызов в сборную Испании и стал основным игроком.

«Недавно мне исполнилось 19 лет, и это – лучший способ отпраздновать. Спасибо «Барсе», людям, которые поддерживали меня, и таким капитанам, как Месси. Спасибо, что помогал мне. Отдельно хотел бы упомянуть остров Пальма», – отметил Педри, который напомнил, что в результате извержения вулкана в 2021 году из населенных пунктов острова было эвакуировано 6 тысяч человек.

Педри на церемонии «Золотого мяча» Фото: Getty Images

Вратарь года

Награду имени Льва Яшина (Yashin Trophy) получил лучший вратарь и игрок Евро-2020 Джанлуиджи Доннарумма из «Пари Сен-Жермен». «Мы осчастливили итальянцев победой на Евро. Я также хочу поблагодарить всех, кто сделал трансфер в «ПСЖ» возможным. Надеюсь, я смогу выиграть все с этим клубом», – отметил 22-летний кипер.

Джанлуиджи Доннарумма, «ПСЖ» Фото: Getty Images

Клуб года

Им стал победитель Лиги чемпионов-2020/21 – лондонский «Челси».

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