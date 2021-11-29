29 ноября в парижском театре «Шатле» прошла церемония вручения «Золотого мяча»-2021. Престижные награды для победителей в мужской и женской номинациях на сцену вынесли пилоты «Формулы-1» Фернандо Алонсо и Эстебан Окон, которые обожают футбол. Очень органично церемонию вел бывший игрок «Челси» Дидье Дрогба.
Месси – победитель
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Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий «Пари Сен-Жермен» и капитан сборной Аргентины Лионель Месси.
Ballon d'Or
Роналду: «France Football солгал. Не мечтаю обогнать Месси по «ЗМ»
Месси обошел страйкера «Баварии» Роберта Левандовского и полузащитника «Челси» Джорджиньо. Левандовский забил 64 мяча за клуб и сборную Польши за календарный год (у Роналду 42 гола, у Месси – 41). У Джорджиньо победа в Лиге чемпионов с «синими» и на чемпионате Европы-2020 со сборной Италии.
Лионель Месси, «Золотой мяч»-2019
Фото: Getty Images
Месси обновил собственное достижение и выиграл «Золотой мяч» в рекордный седьмой раз. Аргентинец еще сильнее оторвался от форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, у которого пять трофеев France Football. В 2021 году Лионель Месси выиграл со сборной Кубок Америки (первый для Аргентины за 28 лет), а также впервые в карьере сменил клуб – перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ».
Награду Лео вручил его большой друг, нападающий «Атлетико» Луис Суарес.
2. Роберт Левандовский («Бавария»);
3. Джорджиньо («Челси»);
4. Карим Бензема («Реал»);
5. Н'Голо Канте («ПСЖ»);
6. Криштиану Роналду («Ювентус»/«Манчестер Юнайтед»);
7. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
8. Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»);
9. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
10. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).
Места с 11-го по 20-е получили Рияд Марез. За пределами первой 20-ки оказались Бруну Фернандеш, Лаутаро Мартинес, Харри Кейн, Педри, Фил Фоден, Жерар Морено, Николо Барелла, Рубен Диаш, Лука Модрич и Сесар Аспиликуэта.
Женский «Золотой мяч»
Первый женский «Золотой мяч» тоже вручили совсем недавно – в 2018 году. Так как в 2020-м награды не раздавали, была объявлена всего третья победительница премии. Лучшей в 2021 году стала полузащитница «Барселоны», 27-летняя испанка Алексия Путельяс. Капитан «Барсы» в этом году забила 33 мяча и сделала 19 передач, а также оформила требл в составе «блауграны», выиграв Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Кубок страны.
Футболистка посвятила награду отцу, который ушел из жизни.
Alexia Putellas
Фото: Getty Images
Нападающий года
France Football вручил эту награду впервые – ее получает форвард за наибольшее число голов за клуб и сборную в календарном году. Лучшим нападающим стал забивала «Баварии» Роберт Левандовский. Поляк, с которым скоро придется сразиться сборной России, поблагодарил своих партнеров, а также присутствовавших в зале маму, сестру и жену.
В 2021 году Левандовский забил 64 мяча. У Роналду – 42, у Лионеля Месси – 41. «Я всегда хочу забивать, поскольку голы означают результат в футболе. Хочу поблагодарить коллег, без них было бы невозможно достичь того, чего я достиг. Если есть гармония между всеми игроками, мне проще забивать», – отметил Роберт.
Роберт Левандовский
Фото: Getty Images
Лучший игрок U-21
Приз имени Раймона Копа (Kopa Trophy) заслужил 18-летний полузащитник «Барселоны» Педри, который в этом сезоне получил вызов в сборную Испании и стал основным игроком.
«Недавно мне исполнилось 19 лет, и это – лучший способ отпраздновать. Спасибо «Барсе», людям, которые поддерживали меня, и таким капитанам, как Месси. Спасибо, что помогал мне. Отдельно хотел бы упомянуть остров Пальма», – отметил Педри, который напомнил, что в результате извержения вулкана в 2021 году из населенных пунктов острова было эвакуировано 6 тысяч человек.
Педри на церемонии «Золотого мяча»
Фото: Getty Images
Вратарь года
Награду имени Льва Яшина (Yashin Trophy) получил лучший вратарь и игрок Евро-2020 Джанлуиджи Доннарумма из «Пари Сен-Жермен». «Мы осчастливили итальянцев победой на Евро. Я также хочу поблагодарить всех, кто сделал трансфер в «ПСЖ» возможным. Надеюсь, я смогу выиграть все с этим клубом», – отметил 22-летний кипер.
Джанлуиджи Доннарумма, «ПСЖ»
Фото: Getty Images
Клуб года
Им стал победитель Лиги чемпионов-2020/21 – лондонский «Челси».
Пятикратный обладатель «ЗМ» Криштиану Роналду заранее знал, что ему не вручат главный приз, и поэтому не приехал на церемонию в Париж.
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СПРАВЕДЛИВА ЛИ ПОБЕДА МЕССИ?
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