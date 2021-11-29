Нападающий «Манчестер Юнайтед» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал информацию о пропуске церемонии вручения «Золотого мяча-2021».

«Поясню заявление [главного редактора France Football] Паскаля Ферре, когда он сказал, будто я назвал единственной мотивацией – закончить карьеру с большим количеством «Золотых мячей», чем у Лионеля Месси.

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Роналду «Золотой мяч»-2016 Фото: Getty Images

Ballon d'Or Роналду отказался от посещения церемонии «Золотого мяча» 5 ЧАСОВ НАЗАД

Паскаль Ферре солгал. Он использовал мое имя, чтобы пропиарить себя и журнал, в котором работает. Недопустимо, чтобы человек, ответственный за такую престижную награду, так нагло врал и проявлял полное неуважение ко всем, кто всегда уважал France Football и «Золотой мяч». И еще раз Ферре солгал сегодня, когда объяснил мое отсутствие на церемонии выдуманным карантином.

Всегда поздравляю тех, кто побеждает благодаря спортивному мастерству и принципам фэйр-плей. Я руководствовался этим с начала карьеры и поступаю так, поскольку никогда ни с кем не враждую. Всегда хочу побеждать для себя и для клубов, за которые выступаю. Побеждаю за себя и за тех, кто меня любит, но не против кого-то.

Для меня главная мотивация в карьере – это победа в национальных и международных турнирах для клубов, которые я представляю, и за сборную моей страны. Для меня мотивация – это быть отличным примером для всех профессиональных футболистов и тех, кто только хочет ими стать. Для меня мотивация – это вписать свое имя золотыми буквами в историю мирового футбола.

В заключении скажу, что я уже сконцентрирован на следующем матче «Манчестер Юнайтед» и на всем, чего мы добьемся вместе с партнерами и болельщиками в этом сезоне. А остальное пусть им и останется», – написал Криштиану Роналду в инстаграме.

Роналду завоевал пять «Золотых мячей». Португалец отстает на один трофей от Лионеля Месси, который взял шесть «Мячей». Церемония вручения «ЗМ-2021» пройдет в понедельник, 29 ноября, в Париже. Месси – главный фаворит на седьмой приз в карьере. Победитель «Золотого мяча» также получит часы из розового золота

А НА САМОМ ДЕЛЕ КРИШ МЕЧТАЕТ ДОГНАТЬ ЛЕО ПО «ЗМ»? Нет, ему до лампочки Конечно, они всю карьеру соревнуются Хочет догнать, но боится в этом признаться

Ballon d'Or Победитель «Золотого мяча» получит часы из розового золота 6 ЧАСОВ НАЗАД