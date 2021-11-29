Нассер Аль-Хелаифи впервые увидел улыбку Лео Месси. На вечере France Football аргентинец радовался за Педри и звезд женской «Барселоны», хвастал красивой семьей и блестящим пиджаком, а еще забрал седьмой «Золотой мяч» в карьере. 29 ноября – самый счастливый день легенды после отъезда в «ПСЖ».

В 2021-м у главной награды футбола не было идеального номинанта. Кто-то блеснул в сборной, но провалился в клубе, кто-то – наоборот. Отдельные игроки сосредоточились на внутренних турнирах и позабыли про еврокубки. Среди невнятных конкурентов Месси выглядит лучшим кандидатом.

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Лионель Месси Фото: Getty Images

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Первая причина – роль в «ПСЖ». Несмотря на турбулентную осень, Месси выбился в клубные лидеры даже вне каталонского комфорта. Лео – второй игрок «Парижа» по сумме xG и ожидаемых ассистов в среднем за 90 минут (0,8). Первый – Килиан Мбаппе (0,96).

В 2021 году «ПСЖ» собрал триумвират звезд в разных состояниях. Мбаппе – молодой и целеустремленный, Неймар – топ-игрок на пике, Месси – легенда с последним вызовом в карьере. В ключевых эпизодах главная роль уходит именно Лео: вспомните матчи Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Если «Париж» устремится за желанным еврокубком, прорыв возглавит аргентинец.

Лионель Месси Фото: Getty Images

В середине октября Маурисио Почеттино заверил: «Месси полностью интегрировался в состав. Лео – игрок высочайших ума и адаптивности». С одной стороны, коуч «ПСЖ» не пошел бы на открытый конфликт со звездой даже при недопонимании. С другой, хет-трик из ассистов и прочие хайлайты намекают: тренер не лукавит.

В 34, после 17 лет во взрослой «Барселоне» Месси подмял звездный «Париж». Перед Лео расступились даже Мбаппе с Неймаром. Переезд в «ПСЖ» показывает: аргентинец все еще на высоте, даже если чуть сдал относительно топовых лет.

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Вторая причина, почему Месси заслужил «Золотой мяч», символическая. Свежая награда France Football отчеркнула эпоху.

К крупным успехам в футболе все чаще приходят команды-системы. Сборная Италии – проект Роберто Манчини, «Челси» – задумка Томаса Тухеля, «Баварию» создал Ханси Флик, а «Манчестер Сити» – Пеп Гвардиола. На поле все меньше ценятся исключительные таланты, готовые в одиночку разобрать чужую защиту. Большая значимость придается системам, где каждый готов сменить каждого и где царит тотальная универсальность.

«Челси» Фото: Getty Images

Самый показательный пример – судьба Криштиану Роналду. Португалец по-прежнему вытаскивает ключевые игры, но в 2021-м думаешь не о цифрах, а о низкой самоотдаче португальца. Даже Криша оценивают не по личным скиллам, а с точки зрения системы.

С одной стороны, тренд на тактику и полную универсальность убивает футбольный романтизм. В 2020-х вытащить матч в одиночку будет практически невозможно: всегда найдется соперник с тройным гегенпрессингом и умной маркировкой на угловых. С другой, тенденция всего лишь говорит о развитии игры.

Лионель Месси и Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Седьмой «Золотой мяч» Месси – дань уважения тому двоевластию, которое царило в Европе вопреки тактике, статистике и системности. Лео и Криш ломали игру, а в 2021-м аргентинец подкинул несколько формальных поводов для награды – речь о победах на Копа Америка и в Кубке Испании.

Месси получил приз, потому что прошел футбольный кошмар, когда расстался с «Барселоной», и закрыл главный гештальт, когда преуспел со сборной. Впереди – новая эпоха, в которой «Золотой мяч» будут вручать совсем другим игрокам.

Вдобавок к главному футбольному призу Лео достанется дорогой аксессуар . Внутри – розовое золото.

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