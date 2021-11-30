Гонщики «Формулы-1» Фернандо Алонсо и Эстебан Окон стали таинственными гостями церемонии вручения «Золотого мяча». Пилоты «Альпин» доставили на сцену два главных трофея – женский и мужской.

Алонсо и Окон были в черных шлемах а ля Daft Punk и перчатках. Позже они раскрыли образы.

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Ballon d'Or Месси заслужил «Золотой мяч». Футбол ждет новая эпоха 8 ЧАСОВ НАЗАД

«Золотой мяч» в седьмой раз получил нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. Женский трофей достался футболистке «Барселоны» Алексии Путельяс.

Окон в сезоне-2021 победил на Гран-при Венгрии, Алонсо был третьим на Гран-при Катара. «Альпин» идет на пятом месте в Кубке конструкторов, оба пилота имеют контракты на следующий год.

Ballon d'Or Месси взял 7-й «Золотой мяч», Левандовский – 2-й 9 ЧАСОВ НАЗАД