Форвард «ПСЖ» Лионель Месси получил «Золотой мяч-2021». Он стал обладателем статуэтки в седьмой раз и обошел Роберта Левандовского из «Баварии» и Джорджиньо из «Челси».
Месси также занял вторую позицию в списке самых возрастных победителей премии. В момент получения седьмого «ЗМ» аргентинцу исполнилось 34 года и 158 дней. По этому показателю Лео обошел голкипера сборной СССР Льва Яшина. Легендарный советский вратарь выиграл «Золотой мяч» в возрасте 34 лет и 56 дней.
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Яшин и Месси уступают только британцу Стэнли Мэттьюзу. Полузащитник сборной Англии получил самый первый приз в 1956-м. Мэттьюзу тогда был 41 год и 321 день. Но Лев до сих пор остается единственным вратарем, которого признали обладателем «Золотого мяча». Он победил на церемонии в 1963-м.
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