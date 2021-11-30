Лионель Месси забрал очередной «Золотой мяч». В 2021 году аргентинца в седьмой раз признали лучшим футболистом мира, но в этом сезоне все было не так очевидно. В голосовании экспертов France Football Месси с 613 баллами ненамного опередил Роберта Левандовского из «Баварии» – за поляка пальцы вверх поставили 580 журналистов.

Такая жаркая борьба за «Золотой мяч» была еще на самой первой церемонии. В 1956 году Стэнли Мэттьюз получил 47 голосов и на три лайка обошел Альфредо ди Стефано из «Реала». Один голос все решил в 1966-м – символ «МЮ» Бобби Чарльтон набрал 81 балл, а форварду «Бенфики» Эйсебио досталось всего 80 очков. Разрыв в четыре апвоута определил судьбу приза три года спустя – Джанни Ривера забрал «Золотой мяч-1969» у партнера по «Адзурре» Луиджи Ривы.

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Лионель Месси («Пари Сен-Жермен»), «Золотой мяч-2021» Фото: Getty Images

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В 1972-м статуэтку France Football разыгрывали одни немцы, и журналисты мучительно спорили, кому она достанется. Победил Франц Беккенбауэр с 81 очком, но Герд Мюллер с Гюнтером Нетцером набрали по 79 и разделили второе место. Спустя пять лет отставание первой строчки от второй тоже получилось микроскопическим – датчанин Аллан Симонсен поднял над головой «Золотой мяч-1977» и привез Кевину Кигану всего три балла.

В 1996 году Маттиас Заммер и вовсе выиграл у Роналдо с перевесом всего в одно очко – 144 против 143. В следующем сезоне Феномен без шансов разбомбил Предрага Миятовича и Зинедина Зидана, а в 2002-м уже взял «ЗМ» во второй раз, но уже не с таким преимуществом – всего 24 голоса от Роберто Карлоса.

Лионель Месси, Криштиану Роналду и Вирджил ван Дейк Фото: Getty Images

В эпоху ФИФА, когда «Мяч» вручала международная федерация, самой напряженной была церемония 2013 года. Тогда Криштиану Роналду получил 27,99% голосов – у Месси было 24,72%, у Франка Рибери 23,36%. Две последние награды Лео тоже прошли в борьбе – чуть больше 30 апвоутов над Левандовским в 2021-м и всего семь голосов перевеса над Вирджилом ван Дейком в 2019-м.

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