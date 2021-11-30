Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги церемонии вручения «Золотого мяча». Седьмую статуэтку выиграл нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, форвард «Баварии» Роберт Левандовский оказался на второй позиции.

«Меня удивило, что Мохамед Салах стал только седьмым. Но за «Золотой мяч» голосуют журналисты, так что если вы считаете, что Мо должен быть выше, убедите как-то других репортеров.

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Лионелю Месси всегда можно отдавать «Мяч» на протяжении всей карьеры. Но если на этот раз Роберт Левандовский не получил главный приз, то уже никогда его не выиграет. А Мо определенно должен был быть выше», – заявил Клопп на предматчевой пресс-конференции.

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Салах в голосовании «ЗМ-2021» набрал 121 балл и остался только на седьмом месте. В 2019 году египтянин занял пятую строчку. Тогда в итоговый топ-7 попали сразу четыре футболиста «Ливерпуля» – Мо, Вирджил ван Дейк, Садио Мане и Алиссон.

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