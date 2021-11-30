Лионель Месси прибыл на церемонию «Золотого мяча» вместе с тремя сыновьями Тьяго, Матео и Чиро и женой Антонеллой. Дети были одеты в одинаковые с Лео костюмы, а жена позировала в ослепительном платье.
Семья вышла на красную дорожку, но тут подбежал директор церемонии France Football и попросил Антонелу отойти в сторону, чтобы сфотографировать только Месси и детей в одинаковых нарядах.
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Антонела сделала то, что ей сказали, и собиралась уйти, но Лео возмутился и сказал жене вернуться. Директору пришлось согласиться, и близкие сделали несколько снимков.
Жена футболиста поддерживала его на всех церемониях – он всегда благодарил ее первой за вклад в карьеру.
Месси с женой и детьми на церемонии «Золотого мяча»
Фото: Getty Images
- Месси взял награду в год, когда выиграл с «Барселоной» Кубок Испании и Кубок Америки со сборной Аргентины.
- Второй раз в карьере Месси взял «Золотые мячи» подряд.
Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что Левандовский никогда не получит «Золотой мяч». Аргументы?
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