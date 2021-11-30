Французская версия Eurosport составила рейтинг лучших обладателей «Золотого мяча». Журналисты посчитали все попадания футболистов в шорт- и лонглисты France Football. За первое место игрокам давали 10 очков, за второе – девять, за 10-е – одно, ниже 10-го – ни одного.
Самым успешным обладателем «ЗМ» стал Лионель Месси. У аргентинца рекордные семь наград «Золотого мяча», еще шесть раз Лео входил в первую тройку. Сразу за ним расположился Криштиану Роналду. У португальца пять побед на «ЗМ» и семь заходов в топ-3, он отстал от форварда «ПСЖ» всего на шесть баллов. Логично, что именно Месси и Роналду заняли первые две строчки в этом списке.
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На третьем месте оказался экс-капитан сборной ФРГ Франц Беккенбауэр. Немец выигрывал «Золотой мяч» в 1972 и 1976 гг. и трижды забирался в тройку претендентов. 15-е место разделили между собой сразу три легенды футбола – голландец Марко ван Бастен, бразилец Роналдо и испанец Хави.
Ballon d'Or
Месси отшил босса церемонии «ЗМ». Тот не пускал жену Антонеллу
|Игрок
|Национальность
|Очки
|1. Лионель Месси
|Аргентина
|129
|2. Криштиану Роналду
|Португалия
|123
|3. Франц Беккенбауэр
|Германия
|84
|4. Мишель Платини
|Франция
|67
|5. Йохан Круифф
|Голландия
|60
|6. Эйсебио
|Португалия
|54
|7. Герд Мюллер
|Германия
|50
|8. Карл-Хайнц Румменигге
|Германия
|48
|– Зинедин Зидан
|Франция
|48
|10. Тьерри Анри
|Франция
|45
|11. Луис Суарес
|Испания
|43
|12. Андрей Шевченко
|Украина
|42
|– Бобби Чарльтон
|Англия
|42
|14. Альфредо ди Стефано
|Испания
|41
|15. Хави
|Испания
|37
|– Роналдо
|Бразилия
|37
|– Марко ван Бастен
|Голландия
|37
Лионель Месси выиграл у Роберта Левандовского совсем чуть-чуть. Кто еще был близок к «Золотому мячу» и уступил пару баллов?
На церемонии вручения редактор France Football предложил Месси сфотографироваться сначала с семьей, а потом без семьи. Что сделал Лео?
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Источник: Eurosport Франция
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