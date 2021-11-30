Французская версия Eurosport составила рейтинг лучших обладателей «Золотого мяча». Журналисты посчитали все попадания футболистов в шорт- и лонглисты France Football. За первое место игрокам давали 10 очков, за второе – девять, за 10-е – одно, ниже 10-го – ни одного.
Самым успешным обладателем «ЗМ» стал Лионель Месси. У аргентинца рекордные семь наград «Золотого мяча», еще шесть раз Лео входил в первую тройку. Сразу за ним расположился Криштиану Роналду. У португальца пять побед на «ЗМ» и семь заходов в топ-3, он отстал от форварда «ПСЖ» всего на шесть баллов. Логично, что именно Месси и Роналду заняли первые две строчки в этом списке.
На третьем месте оказался экс-капитан сборной ФРГ Франц Беккенбауэр. Немец выигрывал «Золотой мяч» в 1972 и 1976 гг. и трижды забирался в тройку претендентов. 15-е место разделили между собой сразу три легенды футбола – голландец Марко ван Бастен, бразилец Роналдо и испанец Хави.
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ИгрокНациональностьОчки
1. Лионель МессиАргентина129
2. Криштиану РоналдуПортугалия123
3. Франц БеккенбауэрГермания84
4. Мишель ПлатиниФранция67
5. Йохан КруиффГолландия60
6. ЭйсебиоПортугалия54
7. Герд МюллерГермания50
8. Карл-Хайнц РуммениггеГермания48
– Зинедин ЗиданФранция48
10. Тьерри АнриФранция45
11. Луис СуаресИспания43
12. Андрей ШевченкоУкраина42
– Бобби ЧарльтонАнглия42
14. Альфредо ди СтефаноИспания41
15. ХавиИспания37
– РоналдоБразилия37
– Марко ван БастенГолландия37
Лионель Месси выиграл у Роберта Левандовского совсем чуть-чуть. Кто еще был близок к «Золотому мячу» и уступил пару баллов?
На церемонии вручения редактор France Football предложил Месси сфотографироваться сначала с семьей, а потом без семьи. Что сделал Лео?
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Источник: Eurosport Франция
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