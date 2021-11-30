Французская версия Eurosport составила рейтинг лучших обладателей «Золотого мяча». Журналисты посчитали все попадания футболистов в шорт- и лонглисты France Football. За первое место игрокам давали 10 очков, за второе – девять, за 10-е – одно, ниже 10-го – ни одного.

Самым успешным обладателем «ЗМ» стал Лионель Месси. У аргентинца рекордные семь наград «Золотого мяча», еще шесть раз Лео входил в первую тройку. Сразу за ним расположился Криштиану Роналду. У португальца пять побед на «ЗМ» и семь заходов в топ-3, он отстал от форварда «ПСЖ» всего на шесть баллов. Логично, что именно Месси и Роналду заняли первые две строчки в этом списке.

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На третьем месте оказался экс-капитан сборной ФРГ Франц Беккенбауэр. Немец выигрывал «Золотой мяч» в 1972 и 1976 гг. и трижды забирался в тройку претендентов. 15-е место разделили между собой сразу три легенды футбола – голландец Марко ван Бастен, бразилец Роналдо и испанец Хави.

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Игрок Национальность Очки 1. Лионель Месси Аргентина 129 2. Криштиану Роналду Португалия 123 3. Франц Беккенбауэр Германия 84 4. Мишель Платини Франция 67 5. Йохан Круифф Голландия 60 6. Эйсебио Португалия 54 7. Герд Мюллер Германия 50 8. Карл-Хайнц Румменигге Германия 48 – Зинедин Зидан Франция 48 10. Тьерри Анри Франция 45 11. Луис Суарес Испания 43 12. Андрей Шевченко Украина 42 – Бобби Чарльтон Англия 42 14. Альфредо ди Стефано Испания 41 15. Хави Испания 37 – Роналдо Бразилия 37 – Марко ван Бастен Голландия 37

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