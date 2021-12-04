Стало известно, как распределились голоса журналистов, определявших победителя премии «Золотой мяч» от France Football.
Лучшим футболистом года стал Лионель Месси – аргентинец обновил собственное достижение и выиграл награду в рекордный седьмой раз. Но победа Лео не получилась безоговорочной: в голосовании экспертов France Football форвард с 613 баллами ненамного опередил Роберта Левандовского. Поляк набрал 580 голосов журналистов.
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Отрыв Месси в 33 балла помогли обеспечить журналисты, не включившие в личную пятерку лучших польского форварда «Баварии». Согласно опубликованному списку проголосовавших, таких экспертов набралось 27.
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За кого голосовали журналисты, посчитавшие Левандовского недостойным «Золотого мяча»? Ниже – некоторые из пятерок экспертов France Football.
Карлос Энрике Ривера, Боливия: 1 – Лионель Месси, 2 – Карим Бензема, 3 – Неймар, 4 – Криштиану Роналду, 5 – Луис Суарес.
Франсиско Агилар, Гватемала: 1 – Джорджиньо, 2 – Лионель Месси, 3 – Джорджо Кьеллини, 4 – Лаутаро Мартинес, 5 – Николо Барелла.
Хусам Баракат, Иордания: 1 – Мохамед Салах, 2 – Карим Бензема, 3 – Килиан Мбаппе, 4 – Криштиану Роналду, 5 – Лионель Месси.
Мустафа Бадри, Марокко: 1 – Джорджиньо, 2 – Карим Бензема, 3 – Криштиану Роналду, 4 – Лионель Месси, 5 – Мохамед Салах.
Гений Тулегенов, Казахстан: 1 – Лионель Месси, 2 – Джорджиньо, 3 – Карим Бензема, 4 – Н'Голо Канте, 5 – Эрлинг Холанн.
Роберт Левандовский, «Бавария»
Фото: Getty Images
Тарас Хлыпенко, Киргизия: 1 – Криштиану Роналду, 2 – Джорджиньо, 3 – Карим Бензема, 4 – Леонардо Бонуччи, 5 – Ромелу Лукаку.
Эрнст Хаслер, Лихтенштейн: 1 – Джорджиньо, 2 – Рахим Стерлинг, 3 – Н'Голо Канте, 4 – Лионель Месси, 5 – Эрлинг Холанн.
Рассел Сифорд. Острова Кайман: 1 – Криштиану Роналду, 2 – Кевин де Брёйне, 3 – Лионель Месси, 4 – Мохамед Салах, 5 – Неймар.
Александр Вершинин, Туркменистан: 1 – Лионель Месси, 2 – Кевин де Брёйне, 3 – Лаутаро Мартинес, 4 – Ромелу Лукаку, 5 – Педри.
Григорий Ртвеладзе, Узбекистан: 1 – Килиан Мбаппе, 2 – Мэйсон Маунт, 3 – Лионель Месси, 4 – Джорджо Кьеллини, 5 – Кевин де Брёйне.
Перевес Месси над Левандовским в 33 голоса – не самый близкий «Золотой мяч» в истории. Однажды все решил один голос, а 2 года назад отрыв составил всего 7 баллов. Мы собрали всех, кто был близок к «ЗМ», но так и не получил награду.
Победа Месси в 2021-м действительно устроила не всех. Здесь – самые яркие реакции на итоги «Золотого мяча».
Впрочем, есть мнение, что триумф Лео абсолютно заслужен – он ознаменует новую эпоху в мировом футболе.
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