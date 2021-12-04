Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился мыслями о конкуренции с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по количеству выигранных «Золотых мячей».
Аргентинец обновил собственное достижение и выиграл награду в рекордный седьмой раз. Лео еще сильнее оторвался от португальца, у которого 5 «Золотых мячей».
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«Я всегда хотел превзойти себя и не смотрел на то, что делают другие. Мы с Криштиану конкурировали в одной лиге в течение многих лет. Это было чудесно, это помогло каждому из нас в развитии карьеры. Но мы не оглядывались друг на друга.
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Кто лишил Левандовского «ЗМ»? Опубликован список голосовавших
Я просто хотел прогрессировать, чтобы стать лучшей версией себя, но у меня не было желания стать лучше кого-то», – сказал Месси в интервью France Football. Его слова приводит Sport.
В борьбе за «Золотой мяч» Лионель Месси опередил Роберта Левандовского. Кто лишил приза форварда «Баварии»? Опубликован список голосовавших.
Перевес Месси над Левандовским в 33 голоса – не самый близкий «Золотой мяч» в истории. Однажды все решил один голос, а 2 года назад отрыв составил всего 7 баллов. Мы собрали всех, кто был рядом с «ЗМ», но так и не получил награду.
Победа Месси в 2021-м действительно устроила не всех. Здесь – самые яркие реакции на итоги «Золотого мяча».
Впрочем, есть мнение, что триумф Лео абсолютно заслужен – он ознаменует новую эпоху в мировом футболе.
Источник: Sport
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