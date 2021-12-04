Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился мыслями о конкуренции с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по количеству выигранных «Золотых мячей».

Аргентинец обновил собственное достижение и выиграл награду в рекордный седьмой раз. Лео еще сильнее оторвался от португальца, у которого 5 «Золотых мячей».

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«Я всегда хотел превзойти себя и не смотрел на то, что делают другие. Мы с Криштиану конкурировали в одной лиге в течение многих лет. Это было чудесно, это помогло каждому из нас в развитии карьеры. Но мы не оглядывались друг на друга.

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Я просто хотел прогрессировать, чтобы стать лучшей версией себя, но у меня не было желания стать лучше кого-то», – сказал Месси в интервью France Football. Его слова приводит Sport.

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Источник: Sport

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