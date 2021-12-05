В интернете появился скриншот переписки узбекистанского журналиста сайта Sport Football Journal Григория Ртвеладзе. В сообщениях он объяснил, почему не включил нападающего «Баварии» Роберта Левандовского в топ-5 претендентов на «Золотой мяч».
Ртвеладзе ответил в директе инстаграма на вопрос одного из подписчиков. «Как вы могли не включить Левандовского в топ-5?» – спросили у журналиста. «Он недостаточно быстр плюс у него нет этих навыков в реальной жизни», – заявил Ртвеладзе, прикрепив карточку игрока из игры FIFA. «Также он ничего не выиграл с Германией», – добавил представитель медиа.
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Скриншот переписки в Reddit опубликовал пользователь Nuns_N_Moses11 – неизвестно, подлинный ли он. Однако в комментариях инстаграма фанаты всего мира травят Ртвеладзе.
Ballon d'Or
Кто лишил Левандовского «ЗМ»? Опубликован список голосовавших
- «Чертов ненормальный», – написал bharat_.00.
- «Выглядишь как рыба, взгляни на свое лицо», – заявил _sclo.
- «Ты обокрал Левандовского», – считает bawol_19.
- «Самый большой клоун, которого я когда-либо видел», – швырнул оскорблением k__official123.
- «Ты использовал FUT, чтобы выбрать топ-5 на «Золотой мяч», но говоришь, что Левандовский выступает за Германию?» – задался вопросом m4ateusz_.
- «Запости своего реального папу, коим является Месси», – написал rhine__bleeds__bayern под снимком журналиста с отцом.
Но не все пользователи обрушились на Ртвеладзе с хейтом, некоторые выступили в защиту.
- «Парни, оставьте его, у него есть мнение», – заявил nilbedrnik.
- «Нет, ребята, прекратите ненависть, будьте разумны, он получил право голоса и проголосовал так, как захотел. Нет смысла в хейте. Все это в прошлом, ничего не изменится, и ненависть ему не поможет», – заметил iw4niec.
- «Не обращайте внимания на всех этих людей... Зашел, чтобы пожелать вам всех бла. Собаки лают, караван идет...» – отправил слова поддержки d1n.sp1.
Кто еще оставил Левандовского без «Золотого мяча»? Помимо журналиста из Узбекистана, странный выбор сделали многие другие представители прессы.
Перевес Месси над Левандовским в 33 голоса – не самый близкий «Золотой мяч» в истории. Однажды все решил один голос, а 2 года назад отрыв составил всего 7 баллов. Мы собрали всех, кто был близок к «ЗМ», но так и не получил награду.
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FF может отдать «ЗМ»-2020 Левандовскому после речи Месси
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