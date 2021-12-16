«Ливерпуль» вернулся к топ-статусу после сезона на больничном. Взлет бывших чемпионов часто объясняют игрой Мохамеда Салаха. Египтянин действительно вышел на лучший уровень в жизни, однако успехи мерсисайдцев связаны не только с главной звездой. Не менее важным творцом результатов оказался Трент Александер-Арнольд.

«Позиция Трента изменилась. В 2021-м качественные футболисты не выходят под конкретное амплуа. Александер-Арнольд действует справа, но уже попробовался по всему полю», – объяснял Юрген Клопп в сентябре. В сезоне-2021/22 фулбек «Ливерпуля» получил больше свободы на мяче. Результат – всплеск креатива и эффективности.

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Трент Александер-Арнольд Фото: Getty Images

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Трент – лидер «Ливерпуля» по нескольким созидательным метрикам. Британец выдает больше всех пасов под удар (3,14) и в чужую штрафную (2,85). Каждые 90 минут Александер-Арнольд генерирует свыше пяти выстрелов для партнеров – лучше среди игроков Клоппа не найти.

Причина мощных цифр Трента – смещения к центру. На мяче англичанин дрейфует в опорную зону и полуфланг, откуда кормит партнеров обостряющими передачами. Ниже – тепловые карты Александер-Арнольда в двух декабрьских матчах «АПЛ», против «Вулверхэмптона» и «Астон Виллы». В обеих играх англичанин показал активность вне фланга.

Вклад в атаку Трент объясняет свободой. «Как правило, справа я действую с Салахом. Кто бы ни играл рядом – Джордан Хендерсон, Харви Эллиотт, Наби Кейта – получается свободный треугольник. Мы легко меняемся позициями, а если заигрываемся, помогают партнеры», – рассказал фулбек в октябре. Александер-Арнольд подчеркнул: несмотря на общую развязность, каждый футболист помнит о командной системе и тренерских установках.

Слова Трента рисуют портрет современного крайка в продуманной и симпатичной команде. Позитивный образ обязательно приведет Александер-Арнольда к «Золотому мячу».

Трент Александер-Арнольд Фото: Getty Images

Трент развивает дело Жоау Канселу, Кайла Уокера, Риса Джеймса и других фулбеков, которые не ограничиваются флангом и сильно влияют на атаку. Свобода от Клоппа превращает Александер-Арнольда в главного плеймейкера «Ливерпуля», успешной и современной команды.

Трент – новое лицо тотального футбола, где функции игроков не зависят от позиций. Чем глубже британец погрузится в роль созидателя, тем сильнее будут впечатлять перфомансы и тем лучше будет играть «Ливерпуль». Личная мощь, командные результаты и символизм в игре – что еще потребуется для награды от France Football?

Все цифры – по АПЛ-2021/22. Источник: FBRef.

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