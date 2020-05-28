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ХБ - Викингюр Гёта
Чемпионат Фарер - 28 мая 2020
Футбол, Чемпионат Фарер. Следите за матчем ХБ – Викингюр Гёта на Eurosport.ru! 28 мая 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ХБ и Викингюр Гёта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются ХБ и Викингюр Гёта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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